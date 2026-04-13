南亞科總座李培瑛：DRAM現貨價鬆動非轉空訊號

針對近期DRAM（動態隨機存取記憶體）現貨市場價格出現鬆動，引發市場對記憶體景氣是否轉弱的疑慮。南亞科今（13）日主持法說會前記者會表示，現貨占比低且這波價格回檔屬於短期修正，而非基本面反轉，AI帶動的長期需求仍穩固支撐產業發展，除了已確定第2季漲幅會是幾十位數百分比漲勢外，各記憶體廠高毛利率表現將持續一段時間，至少看到年底都不會改變，產業依舊健康發展。

李培瑛分析，從結構來看，現貨市場在整體DRAM交易中占比原本就相對有限，主流仍以長約為主。因此，現貨價格波動對整體產業影響有限。此次價格下跌，關鍵原因之一在於前期市場出現明顯炒作現象，部分產品價格曾由合理區間約20美元，推升至45至50美元的高檔水位，已偏離實際供需。

李培瑛說，隨著市場回歸理性，即便價格自高點回跌三成，仍維持在30至35美元水準，實際上仍高於正常價格區間。換言之，此波下跌本質上是過熱修正，而非需求崩跌。業者指出，目前並未觀察到終端需求轉弱的跡象，整體市場仍呈現穩定且具延續性的成長趨勢。

李培瑛認為，這波現貨價格回檔整理，只能算是一小亂流，預期亂流時間不會過長，隨著庫存與價格逐步回歸合理區間，市場將重新聚焦於基本面也就是AI需求本身。

他強調，支撐本輪記憶體產業的核心動能，仍來自AI基礎建設。從雲端訓練到邊緣推論，對高頻寬記憶體（HBM）、DDR5與LPDDR5的需求持續強勁。特別是在雲端資料中心，AI伺服器對高容量DDR5 RDIMM及HBM需求快速放大，成為帶動DRAM產業成長的主引擎。

同時，AI應用也向系統層擴散。在高階SSD、網通設備（如NIC）及BMC等關鍵元件中，DRAM已成為提升資料處理與傳輸效率的核心元件。例如，高階SSD需搭載DRAM作為快取，以支撐AI運算中大量且高速的資料存取；而跨伺服器、跨資料中心甚至延伸至終端設備的資料流動，也高度依賴記憶體與網路架構的協同運作。

在產品布局上，南亞科已切入AI高頻寬記憶體領域，相關產品開始貢獻初步營收。儘管具體規格與客戶應用屬商業機密，但可確認涵蓋雲端與終端AI應用場景，顯示正逐步從傳統DRAM供應商轉型為AI記憶體解決方案的一環。

另一方面，南亞科近期完成約787.2億元私募案，由四大策略客戶參與認購，亦被視為AI供應鏈深化合作的重要里程碑。業界分析，此次合作不僅是資本層面的投資，更代表雙方在產品開發與市場布局上的深度綁定。

合作方向包括三大面向：首先，客戶入股後可直接參與新產品開發，協助南亞科加速AI相關記憶體技術布局；其次，南亞科提供多元DRAM產品組合（涵蓋DDR5、LPDDR5、DDR4等），支援客戶在SSD及網通設備的發展；第三，透過資本挹注擴充產能，確保在AI需求爆發下具備穩定供應能力。