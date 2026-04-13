友達董事會通過能源事業架構重整 將推動事業群公司化

友達（2409）13日宣布，董事會通過能源事業相關組織與投資架構重整案，整合集團內外能源相關資源，藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。

友達今天董事會通過的決議內容包含：

一、友達擬將能源事業分割至友達持有100%股權之達耀能源科技股份有限公司（簡稱「達耀能源」），預計分割基準日為2026年8月1日。

二、前述分割完成後，友達擬處分達耀能源及相關轉投資事業之股權，予星耀能源投資控股股份有限公司（以下簡稱「星耀投控」），交易標的包含達耀能源、友達電力、正耀、豐耀、AEUS（AUO Green Energy America Corp.）、兆豐太陽能之全數股權；達耀能源預計處分金額為企業價值新台幣7億8千萬元；其餘交易標的之處分金額合計不低於新台幣8千萬元。

三、友達旗下星河能源，擬處分其下森勁電力及永勁電力股權，予星耀二號能源股份有限公司；預計處分金額為新台幣10億3千4百萬元。

友達說明：前述第一案及第二案關於能源事業分割及處分案是否執行，需待友達股東會同意。

友達長期深耕能源領域，涵蓋太陽能電廠投資、能源管理及相關服務。隨著能源轉型進入規模化、資本化、整合化的新階段，友達透過此次調整，推動能源事業公司化，讓其以獨立架構運作，專注營運與績效展現，進一步提升一條龍式整合效益。能源事業調整後的公司化營運模式具備高度資本彈性，將以專注成長與營運綜效為核心策略，帶動能源事業持續成長與擴張規模，致力成為能源產業的市場領導者，回應市場對淨零排放與綠電的長期需求，為客戶及投資人創造能源永續價值。

同時，達耀能源將承接原本友達能源事業之全部業務與契約關係，既有客戶服務、供應安排及合作權益均不受影響，包含原有的海外合作項目，亦將確保跨國專案穩健銜接、服務不中斷。

秉持「綠色科技驅動永續」的初衷，友達在能源領域多年深耕所累積的技術基礎、產業經驗與整合能力，將在本次架構調整後持續發揮其影響力。透過關係企業間更緊密的協作與生態圈連結，友達得以在既有布局基礎上，延伸在能源轉型相關領域的參與廣度與價值貢獻。未來，友達作為星耀投控之綠色生態圈夥伴，將持續結合集團資源與跨域能力，協力強化綠色解決方案服務，與夥伴攜手推進能源事業的長期發展，擴大永續價值的整體效益。