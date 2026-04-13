慧榮總經理：AI需求全面爆發 記憶體缺貨明年會比今年更嚴重

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮（SIMO）13日於台北南港舉行台北總部新建工程動土典禮，總經理苟嘉章受訪時針對產業近況表示，在AI推論（Inference）需求全面爆發帶動下，全球記憶體市場正出現結構性轉變，不僅NAND與DRAM供給長期吃緊，缺貨情況將一路延續，短期難以緩解，明年會比今年更嚴重。

苟嘉章指出，今年來AI產業發展進入關鍵轉折，從過去以訓練（Training）為主，轉向推論應用全面落地，帶動資料中心、企業端與各類裝置對儲存需求同步爆發，形成前所未見的需求規模。以輝達（NVIDIA）在GTC釋出的觀察來看，AI相關需求規模已達兆美元等級，且不僅來自美系雲端服務供應商（CSP），還包括主權AI、企業與工業應用，整體市場呈現多方同時成長態勢。

在需求遠大於供給之下，NAND價格出現劇烈上揚。苟嘉章表示，自去年8月至今年3月，NAND價格已上漲約4倍至10倍，且容量越低漲幅越高，帶動整體產業營收與獲利同步大幅成長。他認為，當前市場已不是短期循環，而是結構性轉變，產業資源正在重分配，若期待回到過去價格與供需狀態幾乎不可能。

在供給端，苟嘉章分析，NAND與DRAM原廠近年受到價格低迷影響，擴產態度轉趨保守，加上資本密集度極高，使產能無法快速回應需求。以DRAM為例，新增產能成本動輒數百億美元，且HBM等高階產品優先分配資源，進一步壓縮其他應用產能；NAND方面，今年產能增幅僅約15%至25%，遠低於AI需求成長速度。在此情況下，供需缺口持續擴大，今年缺口還沒補，明年會更大。

至於市場何時緩解，苟嘉章認為關鍵在DRAM擴產進度，包括三星、SK海力士新廠，以及美光在美國的DRAM新廠，預計要到明年下半年至後年才會逐步量產。他指出，屆時產能壓力雖可稍微舒緩，但仍難完全解決，市場仍將維持緊平衡狀態。

面對市場對AI泡沫的疑慮，苟嘉章說明，從目前觀察來看，AI推論需求涵蓋企業、政府與各類應用場景，需求範圍與深度遠超過過去科技浪潮，泡沫機率非常低。