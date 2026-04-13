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機械公會：3月出口中東戰事影響小 電子設備助攻

中央社／ 台北13日電

台灣機械工業同業公會今天下午表示，美國及以色列伊朗之間的戰事雖使航運受阻、能源成本上漲，但3月出口並未受太大影響，近期有停戰跡象，後續影響仍需持續觀察。

觀察台灣機械產業，機械公會指出，受中東戰事影響，全球經濟發展充滿不確定性，但台灣在半導體與人工智慧AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣電子設備出口成長迅速，連帶推升台灣機械產業出口成長。

機械公會表示，雖然台灣機械以出口為導向，受美國關稅政策與中東戰事影響，但近期台灣機械產業穩定成長，帶來穩定的力量。

機械公會下午公布3月機械出口值29.76億美元，較2月出口值23.22億美元成長28.2%，較2025年同期25.99億元成長14.5%。若以新台幣計算941.68億元，較去年同期成長10.3%。

公會統計今年前3月機械出口值累計82.72億美元，較去年同期69.61億美元成長18.3%。以新台幣計價約2612.53億元，較去年同期成長13.8%。

機械公會分析，3月台灣機械出口值持續成長，從2025年2月起，已連續14個月呈現正成長，今年前3月出口以美元計算年增18.3%，顯示目前台灣機械產業穩定成長。

公會指出，電子設備3月出口大幅成長，出口金額6億美元，年成長70.8%，是帶動台灣機械產品3月出口大幅成長的重要因素。

觀察工具機產品，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計數據顯示，3月工具機出口金額1.7億美元，月增29.5%、年減4.8%，累計今年前3月工具機出口金額4.57億美元，仍較去年同期成長1.2%，出口金額已大幅回升。

觀察匯率，機械公會指出，近期因伊朗戰事與避險需求，亞洲匯率紛紛走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，對手國包括日圓及韓元貶值幅度相對大，對台灣機械出口持續造成訂單取得不易的壓力。

以色列 伊朗

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