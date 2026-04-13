快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科首季每股賺8.41元飆新高 法人估本季賺逾一個股本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科首季每股賺8.41元飆新高，法人估本季賺逾一個股本。圖／本報系資料照片
南亞科首季每股賺8.41元飆新高，法人估本季賺逾一個股本。圖／本報系資料照片

南亞科今日公布今年第一季財報。公司第一季營業收入為新台幣490.87億元，季增63.1%。主因第1季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。單季毛利率衝上67.9% ，賺進260.58億元，每股純益8.41元，創單季獲利新高。法人預估隨南亞科DRAM價格持續調升，本季每股獲利將逾一個股本，持續改寫新高。

南亞科第一季營業毛利為333億1千6百萬元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點。營業淨利為301億1千1百萬元，營業淨利率61.3%，較上季提升22.2個百分點，營業外收入16億7百萬元，本期稅後淨利為260億5千8百萬元，淨利率53.1%。單季每股盈餘為8.41元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2026年03月31日，每股淨值62.25元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

董事會於3月4日決議配發現金股利總額為46.5億元，每股現金股利約1.35元 。並於4月8日完成由四大客戶參與南亞科私募普通股之認購，總金額787.2億元全數募足，增資後私募持股占10.19%。雙方將持續深化彼此合作，以確保多元DRAM產品的穩定供應。

南亞科表示，公司目前DDR5營收約占10%，並可視需求彈性調整增加，同時持續供應DDR4及LPDDR4產品，以緩解市場缺口。此外，客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收；新廠擴建亦如期推進，計畫於2027年第一季開始裝機；第三代、第四代 10奈米級製程(1C/1D)及EUV開發，均按原定計畫順利進行。

南亞科

延伸閱讀

南亞科法說來了！四大廠砸787億元入股加持 記憶體震盪透堅

新應材第1季營收創歷史新高 法人估全年EPS上看17.1元

史上最強 台積電首季營收衝上1.1兆元

淡季不淡！台積電3月及首季營收亮眼 首季破兆元達1.1341兆

相關新聞

南亞科首季每股賺8.41元飆新高 法人估本季賺逾一個股本

南亞科今日公布今年第一季財報。公司第一季營業收入為新台幣490.87億元，季增63.1%。主因第1季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。單季毛利率衝上67.9% ，賺進260.58億元，每股純益8.41元，創單季獲利新高。法人預估隨南亞科DRAM價格持續調升，本季每股獲利將逾一個股本，持續改寫新高。

友達下午2點半召開重訊記者會 發言人說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，友達（2409）將於今日下午2點30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由發言人張博儀說明董事會重大決議。

弘憶國際跨足AI工廠事業 預計Q3起啟動百億級算力服務

亞太區電子零組件通路大廠弘憶國際今日宣布，公司與關係企業GMI Cloud 的全球戰略整合已達成重大里程碑：NVIDIA HGX Hopper系統的首波全球AI算力全數售罄。雙方建構的「伺服器基建」與「雲端服務」AI生態系展現極強的變現能力。憑藉對稀缺 NVIDIA GB300 NVL72 運算資源的精準布局，計畫再與GMI Cloud共同合作，由弘憶國際提供商業支持、GMI Cloud 負責雲端服務技術營運的台灣旗艦級的NVIDIA GB300 NVL72 AI算力中心，預計於今年第三季起商轉。

Whoscall 與刑事局推防詐神曲「詐騙麥歌來」個人化回報標籤功能回歸

信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐App Woscall今13日宣布與內政部警政署刑事警察局深度合作，推出防詐主題曲《詐騙麥歌來》，透過輕鬆且洗腦的旋律，幫助民眾在日常生活培養防詐意識。

去年全球半導體設備銷售額達1351億美元 創歷史新高

SEMI（國際半導體產業協會）公布「全球半導體設備市場報告」 指出，2025年全球半導體製造設備銷售總額達1351億美元，較2024年的1171億美元成長15%。此一成長主要受惠於先進邏輯、記憶體，以及AI相關產能持續擴張所帶動。

慧榮科技台北總部動土 攜手台鐵推動都更 打造台北竹北雙城營運版圖

NAND 快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）13日於台北南港舉行台北企業總部新建工程動土典禮，象徵公司邁入營運發展新階段。典禮邀請多位產官學代表出席，包括台鐵董事長鄭光遠、台北市都更處處長詹育齊，以及台北市立大學校長邱英浩，共同見證這一重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。