南亞科首季每股賺8.41元飆新高 法人估本季賺逾一個股本

南亞科今日公布今年第一季財報。公司第一季營業收入為新台幣490.87億元，季增63.1%。主因第1季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。單季毛利率衝上67.9% ，賺進260.58億元，每股純益8.41元，創單季獲利新高。法人預估隨南亞科DRAM價格持續調升，本季每股獲利將逾一個股本，持續改寫新高。

南亞科第一季營業毛利為333億1千6百萬元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點。營業淨利為301億1千1百萬元，營業淨利率61.3%，較上季提升22.2個百分點，營業外收入16億7百萬元，本期稅後淨利為260億5千8百萬元，淨利率53.1%。單季每股盈餘為8.41元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2026年03月31日，每股淨值62.25元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

董事會於3月4日決議配發現金股利總額為46.5億元，每股現金股利約1.35元 。並於4月8日完成由四大客戶參與南亞科私募普通股之認購，總金額787.2億元全數募足，增資後私募持股占10.19%。雙方將持續深化彼此合作，以確保多元DRAM產品的穩定供應。

南亞科表示，公司目前DDR5營收約占10%，並可視需求彈性調整增加，同時持續供應DDR4及LPDDR4產品，以緩解市場缺口。此外，客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收；新廠擴建亦如期推進，計畫於2027年第一季開始裝機；第三代、第四代 10奈米級製程(1C/1D)及EUV開發，均按原定計畫順利進行。