厚植資安人才量能 AIS3系列深化實作培育

為強化人才培育成效，調整培育模式朝向情境化與應用導向發展，由教育部指導「跨領域資通訊安全人才培育計畫」，2026年度首度推出「資安專題黑客松活動AIS3 HACKATHON」競賽，以實務議題為核心，打造結合應用與實作的資安培育模式。

面對數位科技快速演進與資安威脅日益複雜，資安人才培育模式持續轉型，過往以紙本測驗與解題式競賽為主的學習方式，已逐漸難以反映真實情境中所需的應變與整合能力。

此次活動由國立陽明交通大學、國立中正大學與國立台灣師範大學主辦，並邀請國家資通安全研究院技術支援，以「詐騙廣告識別挑戰資料集」為主題，運用AI資料分析、模型建構與創新思維，提出具體可行的解決方案，回應當前社會高度關注的防詐議題。

透過此類競賽設計，讓資安學習從單一技術操作，進一步連結社會需求與實際應用。值得一提的是，本次決賽名單中有3位高中生入選決賽，顯示資安教育向下扎根並逐步培養實務能力的成果。

其中，獲得第一名的作品「一擊詐獵」，以社交平台常用的Web與LINE Bot雙平台呈現，設計貼近生活與適用於各年齡層的友善介面，將枯燥的防詐資料轉變為互動且易理解的防詐工具，降低受詐。

除創新型態的黑客松活動於1月18日完成辦理決賽外，資安人才培育計畫也於1月底辦理為期兩天的「進階資安攻防演練（AIS3 EOF）」，透過模擬真實攻防情境，讓學員在高壓環境中培養即時應變與團隊協作能力。

不同於傳統解題式競賽，今年決賽導入國際新型之限時一對一的LiveCTF對戰模式，強調在動態攻防中辨識問題、即時制定策略與即時修補漏洞，讓競賽更貼近實際資安場域。

活動初賽共吸引78隊報名，經評選後取前15隊晉級決賽，除展現高度競爭性，亦透過晉級機制驗證參賽者在不確定情境中進行判斷與決策的能力，逐步展現其問題分析與實務應變能力。

資安人才培育計畫長期致力於建構完整且具延續性的資安培育體系，從創新應用實務導向的黑客松，到高強度實戰型攻防演練，逐步引導學生由資安基礎學習走向實戰應用；並持續發展資安實務教材與推廣相關課程，2025年度已超過五千位師生參與相關課程與活動。

未來將持續推動多元型態且貼近實際情境的資安培訓模式，強化學生在真實環境中的問題解決能力，培育兼具技術實力與應用思維之資安專業人才，以因應日益嚴峻的資安挑戰，並為未來投入資安產業奠定堅實基礎。