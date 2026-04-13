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致伸再度榮獲 CDP氣候變遷最高等級A評等
致伸（4915）在2025 年CDP（Carbon Disclosure Project）的氣候變遷（Climate Change）評比中，再度獲得最高等級 A 評等，連續三年入選領導等級。在全球逾兩萬家企業主動參與揭露的背景下，反映永續資訊透明與氣候行動已成為國際市場與客戶的共同期待。
致伸將氣候治理納入長期營運策略，透過科學化管理與制度化機制，持續把減碳目標轉化為可衡量的成果。近年集團再生能源使用率提升至 54.79%，綠電使用規模持續擴大；同時通過 SBTi 1.5°C 淨零目標審查，範疇1+2溫室氣體排放量較基準年減少 26.07%。
為確保減碳行動能長期落實，致伸亦導入內部碳定價機制，將碳成本納入投資與營運決策流程，協助各事業單位在能效提升、製程改善與設備規劃時，將碳管理納入決策核心，不僅提升環境績效，也強化整體營運效率與長期競爭力，使永續成為企業營運優化與價值創造的重要驅動力。
展望未來，致伸表示，將持續以 RE100 與 2050 淨零排放為長期方向，深化綠電使用、能效精進與供應鏈協作，並進一步強化氣候風險與機會的量化管理。透過數據導向的永續行動，致伸將與全球客戶攜手，將環境責任融入產品與解決方案之中，為產業與社會創造更美好的體驗，實踐 「Bring Experience to Life」 的品牌精神。
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