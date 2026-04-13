弘憶國際跨足AI工廠事業 預計Q3起啟動百億級算力服務

亞太區電子零組件通路大廠弘憶國際今日宣布，公司與關係企業GMI Cloud 的全球戰略整合已達成重大里程碑：NVIDIA HGX Hopper系統的首波全球AI算力全數售罄。雙方建構的「伺服器基建」與「雲端服務」AI生態系展現極強的變現能力。憑藉對稀缺 NVIDIA GB300 NVL72 運算資源的精準布局，計畫再與GMI Cloud共同合作，由弘憶國際提供商業支持、GMI Cloud 負責雲端服務技術營運的台灣旗艦級的NVIDIA GB300 NVL72 AI算力中心，預計於今年第三季起商轉。

弘憶國際表示，在高度競爭的AI算力市場中，弘憶國際與GMI Cloud 透過優勢互補，構建了生態閉環，將通路優勢與技術深度整合。弘憶國際擔任 「基礎運算設施」提供者，發揮與HPE及緯創 (Wistron) 等國際伺服器大廠的長期夥伴關係，結合趨勢科技提供的防毒保護，確保在AI世代具備穩定的運算資源與設備供應，為全球雲端算力需求市場提供關鍵的支持。

與此同時，GMI Cloud 擔任 「基礎雲端設施及各種雲端服務」提供者，作為具備 NVIDIA 認證的七大雲端合作夥伴 之一，負責將硬體資產轉化為高附加價值的 GPU 即服務 (GPUaaS)。此模式不僅能對接全球企業與電信巨頭的「主權 AI」需求，更優化了弘憶國際的營收結構，從傳統毛利導向轉化為具備高利潤率、高重複性的訂閱式服務收益。

弘憶國際與 GMI Cloud 的全球布局正進入收穫期，主要關鍵進度包括兩年前合作初期，弘憶國際即策略性採購52台NVIDIA HGX H100 運算伺服器，並協同GMI Cloud 部署於是方與遠傳電信數據中心。憑藉精準的市場先機與「隨租即用」的 GPU 雲端平台，目前已達成 100% 售罄，成功驗證從「硬體基建持有」延伸至「高價值雲端服務」的獲利路徑。

弘憶國際後續又設立美國子公司，採購127台NVIDIA HGX H200 系列伺服器，已進駐 GMI Cloud 美國丹佛 (Denver) 數據中心並投入商轉，目前100%算力售罄。

GMI Cloud並於台灣大哥大龜山機房，打造採用 NVIDIA GB300 NVL72 系統系列晶片的旗艦級台灣第一家AI 工廠。總建置價值預計達新台幣160億元。依市場需求與客戶承租情況，雙方規劃產出的AI算力已獲國際客戶預先承租，預計第三季起陸續投入商轉，可望成為亞太區具代表性的旗艦型算力節點，並為台灣產業升級與 AI 應用發展提供支撐。