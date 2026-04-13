數發部推無人機高空基地台 拚10月秀技術成果

為提升通訊韌性，數發部規劃無人機當載具，建置高機動性高空基地台。數發部資源管理司副司長陳玟良表示，無人機高空基地台預估可提供最大半徑20公里的通訊涵蓋，預計第3季攜手電信業者測試，力拚10月展示技術成果。

數發部持續研擬多重備援方案，陳玟良指出，傳統地面通訊在災害情境下仍有強化需求，基礎設施一旦受損，易出現訊號涵蓋空洞，且短期內難以恢復；行動基地台車方案雖可支援各地，但若遇道路中斷等情況，仍難以深入有需求的地區。

針對台灣通訊中斷常見原因，陳玟良表示，63%為電力中斷、28%為固網中斷、9%為基地台受損，數發部以多層次高空通訊補強地面通訊，包括衛星通訊與高空通訊平台等，目標建立可突破地理限制的臨時通訊方案，提升災後復原的通訊韌性。

數發部於2024年推出台灣首顆繫留型高空氣球基地台，今年將完成高空基地台驗證，可用於快速出動的緊急任務。陳玟良說明，將採用特殊規格無人機，具備50公斤載重能力，可搭載輕量化商用基地台等通訊設備，估單次服務時間約1.25小時，最大提供半徑約20公里的通訊服務。

陳玟良表示，數發部攜手工研院、經濟部、交通部及國立台北科技大學等產官學單位，共同推動相關計畫，目前已完成高空基地台燃料組裝，將於第3季攜手電信業測試，預計10月展示技術成果，11月與國際交流。

他指出，無人機屬特規設計，將由政府扮演領頭羊，降低產業不確定性，期望發展出商業模式，引導業者導入實際應用，逐步形成「機隊」模式。他也透露，目前3大電信業者均積極參與。

陳玟良表示，未來透過模組化可快速更換搭載設備，拓展多元應用場景。當天災導致區域通訊中斷時，無人機高空基地台可彌補通訊盲區，協助救災人員即時執行任務，民眾也無須更換SIM卡，即可透過原有手機與外界聯繫。