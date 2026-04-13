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Whoscall 與刑事局推防詐神曲「詐騙麥歌來」個人化回報標籤功能回歸

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Whoscall。圖／Gogolook提供 馬瑞璿
Whoscall。圖／Gogolook提供 馬瑞璿

信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐App Woscall今13日宣布與內政部警政署刑事警察局深度合作，推出防詐主題曲《詐騙麥歌來》，透過輕鬆且洗腦的旋律，幫助民眾在日常生活培養防詐意識。

除跨界音樂宣導外，Whoscall 亦公開其全新互動功能「任務牆」上線成果亮眼，至今已累積超過兩百萬次參與。此外，Android版本的「個人化回報標籤」功能也強勢回歸，透過產品功能的持續更新，穩坐市佔第一的來電辨識 App。

《詐騙麥歌來》邀請破億點閱歌手 Sam Lin（林中宣）進行詞曲創作與演唱，以及舞蹈教學資歷超過15年的瘋狂麥克斯老師擔任舞蹈設計與演出，讓防詐意識走入生活裡的大街小巷之中。

刑事局預防科科長莊明雄表示，近幾年來嘗試以更多不同有趣的防詐宣傳手法，讓民眾能夠在生活中培養防詐意識。首度嘗試歌曲和MV創作，希望透過和Whoscall 合作的創意內容以及各地舞蹈班的傳散力，接觸到更多樂齡族群以及 Z 世代的受眾，落實全民防詐。

Whoscall去年底推出全新「任務牆」功能，至今已突破200萬次參與。用戶透過每日簽到或防詐隨堂考，就能獲得 Whoscall Points，點數可用於免費兌換電子商品券、限量商品或《Whoscall 進階版》等，兼具獲客與企業社會責任優勢，更已獲 BitoPro、Goodnight、Nord VPN、Yahoo 購物、威訊、愛奇藝、樂維根、雞湯大叔等不同產業的夥伴贊助支持，累積送出超過3萬個好禮，建立多方協力的防詐生態圈與社會責任的正向循環。

Whoscall也宣布Android 版本的「個人化回報標籤」功能重新升級回歸，強化來電辨識體驗。當用戶收到陌生來電時，可進行回報，並設定成個人化標籤，若未來再接到相同電話，Whoscall系統將會優先顯示該個人化回報標籤。

「個人化回報標籤」可視為用戶專屬來電備忘錄，解決生活中頻繁接觸如物流、維修等短期聯絡號碼，卻不便存入私人通訊錄的痛點。當用戶收到陌生來電並設定個人化回報標籤後，Whoscall標籤資訊亦會連動至通話紀錄，讓用戶事後檢視時能輕鬆識別，有效分流私人通訊錄和日常往來號碼。

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