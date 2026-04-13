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台灣助瓜地馬拉半導體產業發展 林佳龍：供應鏈重組帶來新契機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

瓜地馬拉媒體《La Hora》（時報傳媒）日前刊出外交部長林佳龍專訪。林於專訪中指出，台灣願分享自身發展成功經驗，協助瓜地馬拉發展半導體相關產業，並指出在全球供應鏈重組之際，正出現難得的「機會之窗」。他同時強調，台灣將持續支持瓜國既有計畫，包括基礎建設與提升人民福祉的專案，並已表達參與美方規劃推動港口建設計畫的意願。

林佳龍回顧台瓜近年在半導體領域的合作進展，指出台灣持續接受瓜國各大學學生來台深造，並肯定瓜國舉辦首屆半導體論壇，討論數位治理與科技發展議題。他表示，台灣鼓勵瓜地馬拉發展半導體相關產業，例如人工智慧（AI），「在全球供應鏈重組的時刻，這正是一個機會之窗」。

林佳龍指出，瓜地馬拉地理位置鄰近美國，應審慎評估半導體產業的發展機會。我國工業技術研究院（ITRI）院長曾訪問瓜國並就產業發展情況進行診斷分析，相關半導體合作構想已逐步形成，並將成為未來發展的路線圖；此外，瓜國在觀光產業同樣具備發展潛力。

林佳龍並分享台灣發展經驗，指出台灣由農業社會轉型為工業化國家，透過紡織與食品加工等產業創造就業並促進外籍人才流動。他強調，高科技產業發展將轉化為就業機會，就業機會的增加會進一步帶來政治穩定。林佳龍提到，半導體已是當今幾乎所有電子設備的核心，包括電腦、智慧型手機、電視、家電、汽車等，而台灣目前是全球主要半導體生產重鎮之一。

林佳龍並提及，2025年瓜國政府與台灣共同宣布推動「晶片之路」（La Ruta del Chip）計畫，由瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）與台灣總統賴清德簽署「半導體合作意向書」，他表示，台灣將持續支持相關計畫，並鼓勵瓜國透過提供投資誘因吸引台灣企業進駐，成為投資目的地。

談及民主發展與區域情勢時，林佳龍表示，台灣長期面對來自中國的持續壓力，「台灣社會長期於危機中求發展，因此台灣人民與政府都持續力爭上游。」他並提到，2026年適逢台灣總統直選滿30週年，儘管面臨艱難處境，台灣仍展現高度民主韌性，並維持穩定的經濟發展，造福社會與人民。

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