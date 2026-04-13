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鐳洋與印度HEX20簽署MOU 啟動台印衛星合作

中央社／ 台北13日電

網通業者鐳洋科技今天宣布與印度衛星公司HEX20於巴黎太空週（ParisSpace Week）期間簽署合作備忘錄（MOU），雙方就衛星任務與應用技術合作方向達成共識，正式啟動台印衛星合作新布局。

鐳洋科技表示，將做為印度衛星公司HEX20在台灣的組裝、整合、測試（Assembly, Integration & Test）合作夥伴，提供衛星組裝、整合與測試服務。

鐳洋科技說明，本次合作方面，將以衛星通訊酬載與組裝、整合、測試服務能力為基礎，結合HEX20的衛星平台與次系統技術，推動雙方於衛星任務上的技術協作。合作將結合鐳洋位於青埔的太空研發中心及相關測試設施，支援衛星組裝、整合及測試作業，並透過技術交流與資源共享，提升整體研發與任務執行效率。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，鐳洋持續以策略合作作為推動成長的重要方向，並看好印度太空產業近年快速發展所帶來的市場機會。此次與HEX20的合作，不僅有助於深化跨國衛星任務合作經驗，也將進一步擴大鐳洋在亞太衛星整測與應用服務市場的布局。

鐳洋科技指出，近年已累積3U與8U立方衛星相關任務經驗，涵蓋衛星通訊、任務控制與在軌驗證等能力。HEX20則具備完整衛星系統工程能力，並規劃自2027年起部署微衛星遙測星系，拓展高解析度遙測影像及相關衛星應用服務。此次合作將結合雙方在平台、酬載、整測與系統工程上的優勢，為未來跨國衛星任務建立更具延展性的合作基礎。下一階段成長的重要動能。

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