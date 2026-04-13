數發部推高空通訊平台強化韌性 攜三大電信拚第4季完成驗證

為強化台灣天災後的通訊應變能力，數位發展部資源管理司13日首度揭露「近地高空通訊平台（LAPS）」推動成果，宣布將透過氫燃料電池無人機搭載基地台，結合低軌衛星回傳技術，打造多層次通訊韌性。數發部強調，目前已與國內三大電信業者展開深度合作，目標在今年第4季完成系統驗證與技術展示。

數發部資源管理司副司長陳玟良指出，台灣傳統地面通訊高度仰賴基礎建設，根據統計，通訊中斷主因包含電力中斷（63%）及固網受損（28%）。一旦強颱或地震導致道路中斷，傳統行動基地車難以深入災區，造成訊號涵蓋空洞。

針對此痛點，數發部提出「多層次高空通訊」方案，介於低軌衛星（LEO）與地面基地台之間，發展離地約20公里的「高空通訊平台（HAPS）」及機動性更高的「近地高空通訊平台（LAPS）」。後者僅需0.3至0.5小時即可升空準備，涵蓋半徑可達8至20公里，能快速補救緊急災區的通訊需求。

在技術架構上，LAPS平台採用工研院研發的氫燃料電池系統，取代傳統鋰電池，以克服無人機續航力不足的挑戰。針對載重與通訊穩定度，數發部與北科大、台鋼科大及工研院共同研發。目前平台載重能力已達50公斤，預計明年將朝75公斤邁進。陳玟良表示，開發重點在於「通訊模組化」，未來該模組可靈活搭載於氣球、無人機等各類飛行載具，民眾無需更換手機或SIM卡，即可在災區直接連通緊急訊號。

數發部簡任技正陳威呈表示，現階段仍處於概念驗證（POC）與試驗（Trial）階段。由於高空基地台涉及特殊無人機設計及地面天線調教，研發成本高且商用規劃尚不明確，因此由政府先行投入，降低產業不確定性。

陳文良強調，目前三大電信業者態度積極，已各自提供系統與網路基地台參與測試。數發部期望目前仍在持續測試與調整中，整個團隊其實都非常期待，這項技術未來能從「車隊」的概念，逐步轉型為類似「機隊」的運作模式。

根據規劃時程，該計畫已於今年第2季完成組裝，目前正配合民航局進行「特種實體審驗」預計第3季就能通過，確保飛行安全與空域管制合規，並在第3季邀請三大電信業者進入開放環境實場測試，並結合警消無線電系統進行中繼驗證；可望10月可正式舉辦技術成果展示。目前預估整體建置費用逾百萬。

陳玟良強調，帶著產業一起往前推進，長期目標是建立一套可複製、可擴展的通訊備援模式，未來在災害發生時，能快速部署空中通訊平台，維持基本聯繫需求。