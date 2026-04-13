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研調：SpaceX估值上看2兆美元 低軌衛星規模化競爭

中央社／ 台北13日電
低軌衛星示意圖。圖／AI生成
低軌衛星示意圖。圖／AI生成

針對SpaceX初次上市籌資（IPO）估值上看2兆美元，挑戰史上最大規模上市案，研調機構DIGITIMES分析師黃雅芝指出，隨著SpaceX的星鏈（Starlink）用戶數已突破900萬、在軌衛星約達6000顆，SpaceX已在全球衛星通訊市場建立領先優勢，低軌衛星產業將步入規模化競爭。

SpaceX初次上市籌資案帶動低軌衛星產業關注度快速升溫，黃雅芝表示，儘管多數後進者在衛星數量上已難追趕SpaceX，但基於市場區隔、國家安全與網路韌性等需求，整體衛星通訊市場仍具成長空間，亞馬遜（Amazon）低軌衛星、Eutelsat OneWeb、ASTSpaceMobile與Telesat等業者將持續投入低軌衛星部署。

在應用面方面，黃雅芝分析，為偏遠地區家庭與企業提供固定式寬頻服務仍為目前主流，其次為手機直連衛星（Direct-to-Device，D2D）。以Starlink為例，目前支援D2D的衛星約數百顆，顯示該服務仍處於初期發展階段。

不過，黃雅芝認為，D2D潛在用戶規模龐大，SpaceX也將持續擴充衛星，顯示對D2D商機高度重視。隨著3GPP Release 19標準逐步確立，未來手機晶片、終端設備與電信業者可望全面支援，讓使用者可以衛星網路進行語音與訊息傳輸，並支援LINE或WhatsApp等OTT應用，逐步提升使用體驗。

不過，手機直連衛星服務的普及高度仰賴跨產業合作，包括衛星營運商、半導體晶片業者、終端設備品牌與電信營運商共同推動。例如衛星業者需部署支援非地面網路（NTN）與未來標準的衛星通訊系統，晶片廠需開發對應數據機，終端品牌推出相容設備，而電信業者則負責地面網路整合與用戶服務。

另外，目前手機直連衛星市場形成不同合作陣營，例如T-Mobile與SpaceX合作推出服務，而AT&T與Verizon選擇投資AST SpaceMobile。此外，據傳亞馬遜評估收購Globalstar以切入手機直連衛星市場。

從供應鏈角度觀察，DIGITIMES認為，台灣廠商現階段多以地面設備與關鍵零組件切入，包括印刷電路板（PCB）、射頻元件與天線等。除少數專注衛星市場的業者外，多數廠商的衛星營收占比仍有限，但有助於擴展產品應用並提升毛利結構。

DIGITIMES表示，隨著低軌衛星應用持續擴展，台廠未來除通訊服務外，可能延伸至在軌運算等新興應用，成為帶動產業下一階段成長的重要動能。

低軌衛星

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