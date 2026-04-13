富達分析師調查：AI評價仍未過高 相關基礎設施投資推動企業樂觀情緒

富達國際2026年分析師調查指出，人工智慧（AI）投資熱潮前所未見，帶動企業信心回升至新冠疫情後最樂觀水準。富達國際分析師持續看好AI發展，所有涵蓋資訊科技產業的分析師都認為該產業目前並未出現評價過高疑慮。

此調查根據富達分析師與各產業全球企業管理層進行逾2萬次會議的綜合觀點，受訪者包括股票、固定收益及另類投資分析師共超過120名。

調查顯示，儘管企業信心增強，但原物料成本居高不下，加上薪資成長放緩，壓縮消費者負擔能力，為全球經濟帶來風險。此外，中東衝突已轉變為實質供應鏈干擾，供給緊縮帶動價格推升。如果干擾持續，相關壓力預期需要更長時間才能緩解。

調查顯示，預期所分析企業在未來一年投資信心提升的分析師，比例回升至接近2021年的歷史高點。分析師普遍同意，全球經濟正處於近年最大型的投資周期之一，AI及相關基礎設施投資推動企業樂觀情緒。

就個別產業來看，資訊科技企業管理層有81%對未來一年持「較有信心或顯著更有信心」看法，原物料產業也有65%有同樣看法。至於對未來較沒有信心的產業，則以原物料產業較沒有信心的比重占28%最高，其次房地產業的17%。

儘管富達分析師對本波AI投資熱潮及長期獲利的可持續性仍有不同看法，但普遍都認為科技產業評價脫離基本面的憂慮正逐步緩和。富達分析師指出，企業應用AI的範疇廣泛且多元。近九成科技產業分析師更表示，其所分析之企業已因AI提升生產力。

至於效率提升的幅度，則因產業及企業而異。例如，多名富達金融業分析師指出，AI有助於更有效評估客戶信貸狀況，並加快反洗錢審查流程；在工業領域，AI用於改善貨運代理的定價演算法，或分析地質數據以協助能源企業發掘新資源。

AI顛覆性發展潛力使市場開始重新評估科技產業其他板塊，尤其是過往被視為投資組合中最具可預測性的軟體產業。市場憂慮「軟體即服務（SaaS）」應用可能被AI全面取代，因此該產業自2025年底開始被拋售，並於2026年持續加劇。然而，不少富達分析師認為此屬過度反應，高估了軟體業在AI主導新環境下被取代的風險。