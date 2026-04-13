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樺漢集團越南專案第3季收網 樺康智雲年底送件興櫃成小金雞

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
樺康智雲總經理林建全。記者王郁倫／攝影
樺康智雲總經理林建全。記者王郁倫／攝影

樺康智雲從智慧建築系統商，升級為AI碳管理平台商，卡位淨零城市核心基礎建設，今年目標營收翻倍成長，2026年底將公開發行並申請興櫃，成為樺漢集團小金雞。

樺漢科技（6414）集團旗下樺康智雲，整合集團資源專注於智慧化管理與AI節能技術應用，是智慧建築雲平台業者，總經理林建全指出，近期除拿下雙北（台北市、新北市）的社會住宅專案，主要負責中央監控與智慧建築管理系統；預計6月可能會再拿下另一個社宅案，年底前還有數個大型商辦案洽談。

樺漢集團2025年與越南光中軟體園區發展有限公司 (Quang Trung Software City) 正式簽署戰略合作協議，一起打造智慧綠色城市示範區，樺漢先進智慧解決方案將是推動重點，包括：智慧能源管理、智慧建築跟園區管理、產業園區數位轉型。

林建全表示，雙方已就合作共識合作開發一個軟體園區專案，智慧監控完成建置，預計 8、9 月可順利結案，該模式也有望快速複製到越南其他科技園區，連同日本及新加坡等海外市場，將貢獻今年營收約 10%，而該市場2025年貢獻為零。

林建全表示，日本客戶態度較為謹慎，需要很確定技術與各方面細節，因此市場開發花費的時間會比較長，新加坡市場具備大量商辦大樓潛力，公司計畫在越南專案告一段落後，將資源投入布局新加坡。

受惠於業績成長，樺康智雲2025年毛利率達56%，今年營運期望挑戰5～6億元，比去年翻倍成長，除海外業績貢獻，今年台灣市場也有不小斬獲，除社宅業務，已是客戶的雲端大廠總部其空調節能就由樺康智雲提供，現在雙邊也在洽談物業管理系統合作，而國際AI大廠將進駐北士科，這類國際總部也是樺康智雲瞄準爭取對象。

樺漢

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