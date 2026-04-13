台積電台美衝產能 漢唐、帆宣吃補

台積電（2330）衝刺台美兩地先進封裝產能布建，引爆新一波無塵室建置與後段水處理商機，漢唐（2404）、帆宣（6196）等協力廠成為大贏家，今年營運看俏。

無塵室機電大廠漢唐是台積電重要協力廠，更是台積電力邀赴美協助建廠的夥伴。漢唐除了深入參與2奈米廠建置，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力，在海內外先進封裝廠訂單多所掌握。

台積電大單挹注下，漢唐去年獲利衝上90.69億元，創新高，年增46.5%，每股純益48.08元，連續四年刷新紀錄。

進入2026年，漢唐業績持續衝鋒，3月營收76.93億元，為歷史單月次高，僅次於2023年9月新高紀錄，月增17.1%，年增100.6%；首季合併營收202.88億元，為史上最強第1季。漢唐表示，因投入進行專案，推升營收成長。

帆宣積極配合客戶布局海外市場，也搭上台積電這波擴產熱潮，去年稅後純益32.36億元，年增79.8%，每股純益15.5元，為史上獲利新高；今年首季合併營收143.09億元，雖季減2.3%，但年增7.9%，為同期次高。

帆宣董事長高新明表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，再加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高。她透露，要消化這批訂單，「大家都要忙到2026年之後了。」

洋基工程也是台積電台美擴產受惠廠。洋基工程（6691）統計，目前在手訂單近600億元，該公司去年已完成美國子公司設立，並積極組建當地團隊，預期2026年起挹注營運，並逐年提升貢獻度。

水處理業者兆聯實業因應主要客戶資本支出大幅增加，今年起整體產能至少要提升三成，並積極部署人才，其中，美國員工數將倍增，以因應主要客戶新建工程需求。