頻道業 TVBS 傳出售

知名頻道業者TVBS（聯利媒體）連兩波裁員後，傳大股東、宏達電董事長王雪紅有意出售TVBS，而市場傳喊價75億元，但TVBS希望有百億水準。

此案傳有二至三組人馬角逐，包括中信（2891）、富邦（2881）等兩大金控，還有台鋼集團及私募基金等外資。

對此，中信金大股東辜仲諒透過友人澄清表示，絕無此事。富邦集團董事長蔡明忠此次也在傳聞之列，富邦金表示不予評論。台鋼集團則說「子虛烏有」。

據透露，中信金目前並沒有接觸此案，且大股東辜仲諒一直專注在台泥的相關投資，短期內難再分心收購電視台。

據了解，TVBS過去曾傳出120億元或百億元將出售，不過市場並未埋單。

近期市場盛傳，王雪紅及威盛電子暨TVBS董事長陳文琦夫婦有意出售TVBS，且由陳文琦主導此次出售案。

截稿前尚未取得王雪紅、陳文琦回應。TVBS暫無回應。