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蘋果平價 NB 賣爆 筆電市場面臨洗牌
蘋果MacBook Neo定價犀利，掀起市場搶購潮，不僅直接侵蝕Wintel陣營一般入門級筆電市場，主打教育市場的Google Chromebook恐怕也會遭殃，進而引發一波筆電市場洗牌。
過去在全球教育市場標案，蘋果雖然也有以iPad、MacBook Air系列機種攻城掠地，但始終因其定價相對較高，讓Chromebook、Wintel陣營入門機種在教育市場占據領先地位。
尤其是Chromebook，2025年全球出貨約近2,000萬台，其中近七成出貨教育市場及標案市場，前三大品牌分別為聯想（Lenovo）、惠普（HP），台廠宏碁（2353）與華碩則在第三、第四名中輪流坐，而戴爾（Dell）為第五名。
MacBook Neo新台幣定價約1.99萬元，加上教育優惠價更只要1.69萬元，對一般只要上課打報告及輕度影音娛樂學生族群吸引力強大。
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