聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果平價 NB 賣爆緊急追單 鴻海、廣達跟著動起來
蘋果新款入門筆電MacBook Neo挾起售價599美元（不到新台幣2萬元）的平價優勢，掀起全球搶購潮，傳出新機已銷售一空，蘋果緊急大追單，並上調MacBook Neo出貨預估，銷售量由數百萬台調高為千萬台以上，兩大主力代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）跟著動起來。
蘋果協力廠向來不評論單一客戶與產品。供應鏈透露，鴻海在大陸及越南廠皆有生產MacBook Neo，而從過往蘋果訂單分配來看，MacBook Air主要生產商為鴻海、廣達為輔，至於高階款的MacBook Pro代工則以廣達為主，鴻海為輔。
MacBook Neo是蘋果史上最親民筆電。談到買氣，蘋果執行長庫克在MacBook Neo上市首周即透露：「這是Mac史上新用戶銷量最好的一周」，透露市場對這款平價筆電需求遠超預期。
綜合外媒報導，MacBook Neo於3月11日在全球首賣後掀起搶購潮，出現缺貨狀況，現在於蘋果官網下單，要等到4月24日至5月1日才能取貨。台灣並未在MacBook Neo第一波開賣地區，預料最快4月中旬、最慢5月初才會在台灣銷售。
同時，MacBook Neo搭載的A18晶片庫存也將耗盡，面臨庫存短缺，不確定後續是否會低價供應晶片。獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）透露，蘋果計劃明年推出第二代MacBook Neo，外觀設計上不會明顯更動，可能搭載A19晶片，並將DRAM容量提升至12GB。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。