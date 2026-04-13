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蘋果平價 NB 賣爆緊急追單 鴻海、廣達跟著動起來

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中／台北報導
MacBook Neo。 記者黃筱晴／攝影
MacBook Neo。 記者黃筱晴／攝影

蘋果新款入門筆電MacBook Neo挾起售價599美元（不到新台幣2萬元）的平價優勢，掀起全球搶購潮，傳出新機已銷售一空，蘋果緊急大追單，並上調MacBook Neo出貨預估，銷售量由數百萬台調高為千萬台以上，兩大主力代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）跟著動起來。

蘋果協力廠向來不評論單一客戶與產品。供應鏈透露，鴻海在大陸及越南廠皆有生產MacBook Neo，而從過往蘋果訂單分配來看，MacBook Air主要生產商為鴻海、廣達為輔，至於高階款的MacBook Pro代工則以廣達為主，鴻海為輔。

MacBook Neo是蘋果史上最親民筆電。談到買氣，蘋果執行長庫克在MacBook Neo上市首周即透露：「這是Mac史上新用戶銷量最好的一周」，透露市場對這款平價筆電需求遠超預期。

綜合外媒報導，MacBook Neo於3月11日在全球首賣後掀起搶購潮，出現缺貨狀況，現在於蘋果官網下單，要等到4月24日至5月1日才能取貨。台灣並未在MacBook Neo第一波開賣地區，預料最快4月中旬、最慢5月初才會在台灣銷售。

同時，MacBook Neo搭載的A18晶片庫存也將耗盡，面臨庫存短缺，不確定後續是否會低價供應晶片。獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）透露，蘋果計劃明年推出第二代MacBook Neo，外觀設計上不會明顯更動，可能搭載A19晶片，並將DRAM容量提升至12GB。

大陸 庫克 廣達

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