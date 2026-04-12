良維Q1業績同期新高 輝達Vera Rubin下半年出貨業績喊衝

良維（6290）第1季營收26.09億元，創同期新高，淡季不淡，隨著人工智慧（AI）伺服器需求持續暢旺，高毛利的大電流產品持續提升，法人預估，第1季獲利有機會挑戰新高，下半年隨著輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台開始大量出貨，業績可望明顯優於上半年。

良維3月營收9.20億元，創歷史次高，月增6.68%，年增16.46%；第1季營收26.09億元，年增11.49%，季減2.4%，維持高檔水準，亞馬遜是良維第一大客戶，而且出貨的是高毛利大電流產品。法人預估，亞馬遜占良維營收占比，有機會從過去的30%，提升到40%至50%。

法人表示，輝達下半年最新的Vera Rubin平台AI伺服器將開始出貨，帶動良維下半年營運可望明顯成長，並優於上半年。由於Vera Rubin是採用800 VDC的新一代電源架構，大電流的規格更高，需求更大，進入門檻更高，良維是輝達的大電流主力供應商之一，未來有機會成為亞馬遜之外，支撐良維業績成長的第二隻腳。

針對今年業績展望？良維則表示，今年營運可期，除了大客戶亞馬遜需求持續暢旺之外，微軟與Meta也有在洽談，其中，微軟去年是小量出貨，現在已經有新的AI伺服器案子在談，而Meta則是新的客人，未來也有機會出貨。可以看出，四大雲端服務供應商（CSP）大咖，也逐步加入。

至於之前一直出貨的戴爾AI伺服器，良維說，戴爾其實做的相當不錯，因為戴爾不僅自己做自有品牌伺服器，也幫輝達做GB系列（GB200與GB300）與Vera Rubin系列產品，良維的業績將搭著戴爾的需求跟著往上。

良維在AI伺服器大電流客戶，包括目前主力客戶亞馬遜，以及品牌伺服器的戴爾、惠普（HPE）、聯想與IBM等，至於其他CSP客戶，由於良維經營亞馬遜多年，已經做出口碑，微軟才會導入新的案子，未來有機會大量出貨，可以看出，大咖客戶群逐步擴大，為長期營運奠定基礎。