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TVBS驚傳75億元出售 辜家人可能有興趣…中信金回應了
TVBS上周傳出大動作裁員，市場盛傳TVBS有意以75億元出售，甚至傳出辜家人有興趣，不過目前中信金已表示，未聽聞此事。
TBVS傳出要賣，已在市場傳了數月，過去一直傳出辜家有興趣，不過中信辜家三兄弟中，老大辜仲諒因為從去年底以來，一直專注在台泥股票投資，短期內難再分心收購電視台。辜仲諒友人澄清表示，絕無此事。
至於辜家老二辜仲（瑩），則過去一直投資緯來，是否再投資TVBS，不得而知。
至於辜家老三辜仲立，旗下已成立知新聞，過去辜仲立也曾傳出有意入股台視，不過知情人士透露，並無此事。
另外，據了解，TVBS過去曾傳出120億元或百億元將出售，不過市場並未埋單。
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