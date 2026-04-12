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資安署強化關鍵基礎設施防護 聚焦醫療應對新興威脅

中央社／ 台北12日電

數發部資安署今天表示，為培育關鍵基礎設施領域實戰型資安人才，舉辦為期2天課程，主要聚焦醫療領域，透過演練場域實作，增強第一線資安人員應對新興威脅能力，提升整體資安防護與應變韌性。

資安署透過新聞稿說明，關鍵基礎設施領域如醫療、交通、能源等，一旦運作出狀況，就會嚴重影響國家社會、民生及經濟運作，而關鍵基礎設施資訊環境中常見的工業控制系統（ICS）、工控領域（OT）設備，存在先天脆弱性，成為駭客最感興趣的攻擊目標之一。

資安署表示，4月11日至12日舉辦「關鍵基礎設施資安菁英班」課程，邀請OT領域講師授課，共30餘位台灣資安好手參訓，其中包含18家醫院資安人員。

關於課程內容，資安署指出，課程主題聚焦醫療領域，除了強調實作訓練，更納入2025跨國網路攻防演練（CODE 2025）所建置的醫療場域及儀器設備，透過分組討論與實際動手演練，深化資安學習效果，培育進階資安防護實戰人才，達到以戰代訓的精神。

資安署表示，近年許多針對關鍵基礎設施重大資安攻擊，如美國醫療服務供應商Change Healthcare曾遭到駭客入侵，影響達1.9億筆民眾健康資訊。台灣於2025年也傳出多家醫療院所遭受「瘋狂獵人」（CrazyHunter）勒索病毒攻擊，造成重要醫療系統停擺，影響民眾就醫服務。

為了推動關鍵基礎設施因應不斷變動的資安風險、落實相關安全防護，資安署特別辦理「關鍵基礎設施資安菁英班」課程，培養具備實戰應變能力的資安進階專業人才，協助關鍵基礎設施資安人員面對網路威脅時，做出最佳防護應對決策與行動。

資安署強調，守護關鍵基礎設施正常運作，是確保國家社會穩定運行的基石，未來將持續投入資安人才培育，建構防護實戰人才生態系，打造關鍵基礎設施堅實資安後盾。

資安

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