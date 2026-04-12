友達加入海保署「海廢再生聯盟」 攜手塑膠中心推廣海廢資源循環鏈

友達（2409）永續基金會響應「減塑行動」及「生物多樣性實踐」，連年推動Ocean Party守護海岸淨灘行動；2026年以「循環再生」為核心，宣布加入海洋委員會海洋保育署推動的「海廢再生聯盟」，共同建構海廢資源循環鏈，更攜手聯盟夥伴塑膠工業技術發展中心，將淨灘行動延伸至海廢回收再製與資源循環應用，打造從清除、再生到生態圈推廣的永續循環行動。

同時，2026年度Ocean Party淨灘活動11日於彰化縣烏溪出海口舉辦，由友達永續基金會董事長彭双浪領軍，攜手海保署、塑膠工業中心、友達集團員眷、14家供應商及鄰里協會，近300位利害關係人與志工共同參與，為杜絕海洋塑膠汙染付諸行動，齊心協力撿拾600公斤的海岸廢棄物。活動現場並實踐海廢再利用，將撿拾的海廢再製為鯨魚存錢筒回饋志工，不僅象徵海廢價值重生，也讓永續理念透過具體行動向外擴散。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示：「友達永續基金會2022年起每年發起淨灘行動，至今已清除超過8噸海廢，並於2023年訂定減塑元年，帶動供應商與合作夥伴共同參與，朝2030年塑膠中和目標邁進。2026年活動首次延伸至台灣中部的友達廠區所屬流域，從北到南建構西海岸的合作網絡，盼透過跨區域、跨組織的共同行動，守護濱海與海洋生態，並形成可長期運作的永續夥伴生態。」

海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠表示：「據聯合國統計，每年有超過1,000萬噸塑膠垃圾流入海洋，對生態與人類生活造成長期威脅。海保署成立『海廢再生聯盟』，希望凝聚產業與社會力量，建立海廢資源循環鏈。我們樂見友達加入聯盟並帶動企業與供應鏈共同投入，也期待透過更多跨界合作，擴大海洋保護影響力。」

友達亦從企業營運面回應全球減塑趨勢，宣示2030年前達成塑膠中和，透過「3R+1」減塑策略（限塑Replace、減塑Reduce、再塑Recycle、反思Rethink），從採購、產品設計與營運製造源頭降低塑膠使用；同時推廣塑膠廢棄物再利用，例如將廢棄纏繞膜回收再製為垃圾袋，應用於製程廢棄物裝袋，及員工與家庭的生活垃圾分類，每年可減少約2.8公噸塑膠廢棄物。透過「反思」行動，友達將永續意識融入員工、供應商及社區生活，並透過淨灘與海廢再生等活動，形成教育、實作與倡議並進的循環模式。

友達亦透過產研合作持續深化減塑行動，於2025年與塑膠中心簽訂MOU，共同推動於塑膠開發利用新技術、教育訓練強化、循環經濟人才培育。友達永續基金會亦持續響應，透過串聯產官與在地社群力量，深化海廢再生與減塑合作機制，同時帶動員工與生態圈永續素養，讓海洋守護行動轉化為長期的環境治理，進一步拓展企業對環境的正向影響力。