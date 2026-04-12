日本官方加碼補助Rapidus衝刺2奈米 IBM富士通估為客戶

日本官方週六宣布加碼補助Rapidus約40億美元用於先進製程開發並衝刺2奈米量產，其中日本官方也鼓勵並補貼IBM、富士通為委外代工客戶。

日本政府週六宣布向官方支持的Rapidus公司再追加撥款6315億日元（40億美元），用於其先進晶片研發，以確保半導體的穩定供應。

據經濟產業省稱，截至明年3月，2026財年Rapidus提供的最新援助使用於發展目的的援助總額達到2.3兆日元。日本希望提升國內半導體產量，並防範外部衝擊和風險，例如近期中日關係緊張局勢升級，首相高市早苗強調，必須加大對國家安全關鍵領域的投資。

Rapidus成立於2022年，已獲得公共和私營部門的資金支持。該公司計劃在2027財年下半年採用2奈米技術大規模生產先進製程。日本經濟產業省也宣布向富士通和IBM日本公司提供財政支持，目的是促使二者將節能型AI晶片的生產外包給Rapidus公司。