太空站尋寶競賽奪雙冠 台灣隊：勇於實踐相信無限可能

第6屆Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽，台灣團隊iTron奪下雙料冠軍。4名陽明交大機械系學生憑著對程式的熱愛，在反覆測試與修正中逐步突破，一路過關斬將。團隊表示，參賽初衷是享受過程而非追逐名次，奪冠是一場驚喜，如同賽名Kibo在日文意為希望，只要勇敢實踐，就能創造無限可能。

Kibo-RPC由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導，是一項太空教育競賽，學生透過為國際太空站（ISS）上的自由飛行機器人Astrobee設計程式，協助太空人完成各項任務。

這屆賽事中，JAXA設計虛擬任務，參賽者透過撰寫Java程式，讓ISS上的Astrobee在有限時間內穿梭狹小空間，辨識物件、確認數量、記錄位置並向太空人報告，依指令找到指定物件，猶如機器人在太空站的尋寶任務。

第6屆決賽13國隊伍中，僅台灣隊伍iTron完成任務，在ISS中找到所有的物件，並完成太空人交付的任務，取得最高分數。此外，這次也增設模擬競賽獎項，以模擬器跑10次的積分決勝負，iTron同樣居首，成為雙料冠軍。

這支團隊由國立陽明交通大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成，4人在社團教室接受中央社專訪，分享奪冠之路的幕後故事。4人的程式啟蒙多源自社團，參賽時便沿用社團名稱iTron，吳典謀解釋，iTron英文讀音近似「I 創」，意指「由我創造」，象徵將理論轉化為實際應用。

隊長林穎沛說，在社團中參賽已成為日常，去年他在海外擔任交換學生期間，看見國家太空中心（TASA）刊出賽事資訊，隨即邀集陳昌駿、鄭力齊及學長吳典謀組隊。鄭力齊透露，林穎沛當時已算好返台時間可銜接預賽，控時很精準。4人也打趣地說，「我們都喜歡找事情做，要當獎金獵人」。

4人曾攜手參賽，早已培養出良好默契，團隊於去年3月中至4月中密集準備，每日約投入3小時，後續2個月專注於優化。由於對程式設計具高度興趣，林穎沛笑稱，在海外交換期間寫程式像度假，即使去冰島旅遊，仍在上傳程式。

林穎沛說，他與吳典謀程式碼風格（Coding Style）相近，兩人共同負責寫架構，先建立整體框架，再細分任務，如同「先把骨架寫出來，再把肉填上去」。其中，陳昌駿主攻路徑規劃，鄭力齊參與資料集整合與生成。

泰國隊測試分數激勵 iTron要做到更好

林穎沛回憶，測試時曾在物件辨識上遭遇瓶頸，當物件重疊又像素較小時，程式容易誤判。為此，團隊在反覆測試中記錄錯誤情況，並自行生成資料集，持續訓練與優化視覺模型，提升辨識準確度。

陳昌駿說，比賽不僅講求任務時間與正確性，還設有加分區域，加分多寡取決於Astrobee在相關區域內的停留時間，同時須避免在太空艙內撞牆，否則將偏離程式設定的軌道。因此，路徑設計必須在效率、加分策略與穩定性之間取得平衡。

陳昌駿坦言，程式開發完成後，團隊曾在官方論壇發現泰國隊最高分數領先約40分，「大家有點嚇到，但也被激起想再突破的念頭」。4人積極尋求解方，鄭力齊說，當時團隊未感到壓力，也沒有氣餒，「我們知道可以做到更好，要嘗試做到更好」。

路徑設計極為重要，iTron在追求穩定之外，希望提升平均分數。林穎沛表示，隨著視覺模型持續優化，可拍攝更遠距離的影像，路徑規劃得以更大膽。團隊也以程式建立近似立體的空間，進行點位模擬，不斷測試各點位的分數，來決定路徑配置。

此外，吳典謀運用統計模型輔助決策，透過量化方式進行評估與分析，成為這次勝出關鍵之一。相較於其他隊伍速度起伏較大，甚至發生撞牆失誤，台灣團隊表現穩定，順利完成任務，10次模擬總積分也居於第1名。

享受比賽過程 iTron勇敢挑戰闖出驚喜

無論是在預賽脫穎而出，還是決賽奪下雙料冠軍，4人都異口同聲地說：「這是未曾想過的驚喜。」林穎沛表示，團隊未設定得獎目標，起初甚至未尋找指導老師協助，而是用輕鬆的心態投入，希望享受準備與挑戰的過程。

回顧備戰歷程，4人談來輕鬆，實際上歷經多次挫敗與調修，吳典謀淡然地說，最重要的是做好紀錄，整理失敗原因與解決方法，寫在放程式的地方，彼此討論與支援。

4人在不斷修正中累積突破，以堅持寫下驚奇。吳典謀回憶預賽成績揭曉時，先從排名中段搜尋隊名卻未找到，往下尋找仍落空，視線往上一看，才發現iTron位居首位。陳昌駿仍記得當下驚呼：「怎麼會在第1個！」對於能代表台灣出賽，4人既感到光榮，又覺得不可思議。

iTron赴日本參與決賽，4人還原現場仍難掩激動情緒，當時逐一播放各隊在ISS上執行程式結果，看著有隊伍辨識物件失敗，也有原本具備爭冠實力的隊伍因速度過快撞牆失分，4人的心始終懸著，「只在想自己的部分不要出事就好」。

鄭力齊描述，團隊看到表現未出錯，預期可能進入前3名，當大會公布第2、3名後，大家更加緊張，「我們沒想到會拿冠軍，前1天沒特別準備致詞」。其他3人大笑補充，「聽完第2名，想說該不會真的要上台講心得！」直到大會喊出隊名，4人才意識到真的拿下冠軍。

站在社團榮譽牆前，吳典謀指著預賽冠軍布條直說，「要有Kibo喔！」他解釋，賽名中Kibo在日文意為希望，只要相信無限可能，就能創造驚奇。林穎沛則堅定地說，計畫好了就要勇敢做，可以設停損點，但別因畏懼而退縮，要勇於挑戰。