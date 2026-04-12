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台積電強攻2奈米及更先進製程 根留台灣開枝散葉

中央社／ 台北12日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

晶圓代工龍頭台積電將於16日舉行法人說明會，市場除了高度關注2奈米量產進度，包括2奈米以下的A16、A14及A10等先進製程節點布局，預期也將是法說會關注焦點。

根據官網資訊，台積電已在3月17日開始招募研發工程師，其中任務包括電性測試（Wafer Acceptance Test, WAT）在內的測試結構（test key）設計、投片（tape out）、元件分析、模擬、技術建模等，達成A10和A14專案在效能、良率、可靠度及可製造性等關鍵績效指標，負責A10以及A14技術成功。

台積電持續在台灣布局2奈米及更先進晶圓製程節點，半導體測試介面台廠引述數據評估，未來5年台積電包括先進晶圓代工和CoWoS先進封裝在內的8成先進製程產能，仍將留在台灣。

台積電在1月中旬法說會時表示，2奈米已在2025年第4季量產，預期今年2奈米營收將快速成長。台積電先前也透露，N2P將於今年下半年量產，A16製程採用超級電軌（SPR），也規劃今年下半年量產。

此外，在A14（1.4奈米）先進製程布局，台積電於2025年10月已正式申報中科A14廠開工，預計2028年下半年正式量產。

供應鏈業者指出，台積電位於新竹寶山晶圓20廠和高雄晶圓22廠，是2奈米量產重要基地；此外，在這兩座廠區，台積電也積極布局A16及A14製程，最快A14先進製程產線有機會在新竹和台中兩地量產。

台積電台中晶圓25廠在2025年底開始興建，法人分析，中科晶圓25廠是台積電布局2奈米以下先進製程的重要基地，積極布局A14先進製程。供應鏈業者評估，台積電不排除在台中25廠規劃A10（1奈米）先進製程。

在台南方面，台積電於今年3月上旬宣布規劃在台南科學工業園區特定區的開發區塊A土地內建廠，預計今年開工，2028年完工，未來將引進約1400名員工。

法人分析，台積電規劃在南科晶圓18廠擴充3奈米和5奈米先進製程，未來幾年將進一步擴充2奈米或A16先進製程。

台積電在美國亞利桑那州廠也持續擴充先進製程，台積電董事長暨總裁魏哲家先前表示，第2座廠已完成建設，計畫今年開始進機，2027年下半年量產；第3座廠開始動工，正申請許可興建第4座廠及首座先進封裝廠。

供應鏈業者指出，台積電亞利桑那州晶圓21廠第2座廠區以3奈米製程為主，不排除規劃部分2奈米產能；第3座廠區規劃2奈米或A16製程，預計2029年至2030年進入量產階段；第4座廠區也可能布局2奈米或A16製程。

台積電 魏哲家 研發

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