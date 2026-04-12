群聯大搶料將籌資430億 CEO潘健成直呼記憶體缺貨「看不見盡頭」

群聯（8299）執行長潘健成昨（11）日表示，記憶體缺貨情況「看不見盡頭」，為應對下半年、特別是第4季可能出現的嚴重斷貨風險，群聯戰略性積極備料，目前庫存金額已突破500億元，並計畫今年啟動總額超過430億元籌資行動，全力進入「搶料」狀態，以滿足客戶強勁需求。

群聯昨日於台中麗寶樂園舉辦26周年家庭日，針對記憶體後市做出以上表示。潘健成透露，近期需求極度暢旺，不僅有PC大廠緊急追加100萬支SSD（固態硬碟）訂單，美國客戶亦頻繁臨時加單，公司必須調動各方資源才能勉強支應，顯示終端市場在AI帶動下，資料儲存需求呈爆發式成長。

針對下半年市況，潘健成指出，輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Rubin系列即將開始出貨，屆時原廠產能將被瞬間吸納，市場供需失衡恐成常態。

他形容，若預見到需求高峰才動作，屆時恐面臨「有錢也買不到貨」的窘境。群聯庫存規劃已高度精準化，主要針對已取得設計導入（Design-in）的各類專案鎖定料源，避免後續拉貨時出現缺口。

為了應對龐大庫存水位與現金流消耗，群聯規畫完整的籌資布局，包含上限8億美元（約新台幣254億元）的海外無擔保可轉換公司債（ECB），以及國內第三次無擔保可轉債60億元，加上金額120億元的銀行聯貸，累計籌資規模衝破430億元。

潘健成坦言，由於Flash價格維持高檔，資金壓力明顯增加，除啟動籌資，亦與客戶協議預付貨款機制，共同承擔備貨壓力。

在技術發展上，潘健成認為，AI效應將推動存儲產業「再做20年也做不完」。雖然目前消費性市場短期表現相對疲軟，但隨手機與PC儲存容量升級趨勢確立，預期9月起消費性電子市場將迎來回溫。