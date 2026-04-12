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群聯感謝員工 加發4億獎金

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台中報導

群聯（8299）執行長潘健成昨（11）日於家庭日宣布加發一個月激勵獎金，總額逾4億元，對象涵蓋台灣及大陸深圳同仁；潘健成對現場8,000名員工與眷屬表示，感謝同仁在低谷時付出，若下半年繼續衝刺，將有更大幅度獎勵空間。

潘健成指出，今年第1季營收創歷史新高，單月及單季數據均刷新同期表現，集團規模含海外近5,000億元，群聯在汽車、手機及AI領域已有斬獲，有能力建立利潤分享機制。隨公司轉型企業級市場有成，今年營收與獲利肯定刷新紀錄，本次加發獎金僅是開端。

針對市場關注AI泡沫化議題，潘健成以公司近期推出熱銷的「養龍蝦」平台為例指出，AI並非虛幻泡沫，正轉向地端化發展，群聯推出的混合型地端AI方案在電商平台創下兩小時售罄紀錄，顯示企業與個人對降低雲端成本、保障資安的地端設備需求強勁，這正是AI落地後的實質商機。

潘健成透露群聯長線布局尖端技術，包括投入近十年的太空儲存，相關設備已進行長時間在軌測試，雖太空應用門檻極高，需具備高度可靠性與自我修復能力，這類特殊應用將成為公司未來另一大動能。

潘健成勉勵同仁，AI浪潮帶動儲存需求百倍成長，產業前景「再做20年也做不完」，群聯必須維持研發能量應對機遇，並期待下半年以亮眼業績兌現獎勵諾言。

大陸 群聯 潘健成

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