群聯執行長潘健成：記憶體缺貨 10年難解

記憶體控制晶片廠群聯昨日舉行家庭日，群聯執行長潘健成會後受訪表示，人工智慧（ＡＩ）、雲端、個人電腦（ＰＣ）及手機需求將於今年下半年集中爆發，他示警，屆時記憶體缺貨情況將 「非常嚴重」。

潘健成指出，只要ＡＩ應用不停止，記憶體需求是不會轉弱。ＡＩ資料產生速度以百倍推進，但記憶體原廠新建廠房最多僅能增加百分之五十的產能，他推斷，這波缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。

潘健成表示，為因應輝達新款圖形處理器（ＧＰＵ）及蘋果新機，第四季將出現NAND Flash可能「有錢也買不到貨」的窘境。

為此，群聯打破過去不借錢的慣例，啟動發行海外可轉換公司債、銀行聯貸等募資作業，將籌集高達四百二十億元，提高儲存型快閃記憶體備貨量。

不過，隨著高頻記憶體（ＨＢＭ）及NAND Flash同步飆漲，潘健成對記憶體原廠毛利率飆升至百分之八十以上的現象提出警示，他指出，現今的記憶體已由一美元成本，漲至終端九十美元的暴利結構，對產業發展不健康。他呼籲維持價格穩定，讓原廠、系統商及消費者皆能獲益，而非一路飆漲扼殺產業。

至於對ＡＩ新技術未來發展，潘健成也提出他的見解。他表示，隨著ＡＩ產業由訓練走向推論與實際應用，產業正從「算力競賽」進入「成本與效率競賽」，但ＡＩ未來真正落地的關鍵，將在於「混合雲」架構。

潘健成分析，當前市場多數ＡＩ應用仍停留在雲端運算，即使部分系統號稱「地端ＡＩ」，實際上仍是透過ＰＣ或裝置作為入口，核心運算依然在雲端，屬於「假地端」。這樣的模式在成本上難以長期維持，以中國大陸市場曾經出現過的「養龍蝦」現象為例，用戶一度大量導入ＡＩ算力，卻因帳單過高而快速退出，顯示純雲模式的商業模式仍存在瓶頸。

潘健成認為，隨著混合雲架構逐步成形，地端裝置、私有雲與公有雲之間的資料交換將更加頻繁，進一步放大對儲存的需求。在ＡＩ持續擴張、美國與中國雲端市場同步發展，以及未來ＡＩ雲端走向地端的趨勢下，NAND Flash市場將長期處於供需平衡、甚至偏緊狀態，缺貨問題短期難以解決。