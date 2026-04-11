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群聯家庭日豪發4億元激勵獎金 潘健成：下半年獎勵空間更大

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
群聯執行長潘健成。記者籃珮禎攝影
群聯執行長潘健成。記者籃珮禎攝影

記憶體IC設計大廠群聯（8299）11日於台中麗寶樂園舉行家庭日，執行長潘健成表示，受惠今年營運表現亮眼，將針對經理級以下及直接管理員工加發1個月激勵獎金，預計發放總額超過新台幣4億元。

潘健成指出，群聯今年第1季營收已創下歷史新高，預期全年營收與獲利將雙雙刷新紀錄。他強調，公司始終貫徹獲利三分原則，即「三分之一回饋股東與員工、三分之一投入研發、三分之一留作公司發展」。

隨著全球布局斬獲成效，目前群聯集團規模已達4,000億元以上，若加計海外更趨近5,000億元大關。潘健成現場向員工喊話，「下半年還有非常大的獎勵空間」，期許同仁持續努力。

針對市場供需，潘健成表示，雖然消費市場現貨價格偏弱，但企業級與工業應用需求強勁，甚至出現供不應求。他透露，「近期已有PC大廠追加大量SSD訂單，美國客戶也臨時擴單」，顯示AI與伺服器動能穩健。

潘健成預期，在手機與PC容量升級需求帶動下，消費市場下半年將逐步回溫。對於近期原廠毛利率逼近80%的現象，他則直言「並不健康」，認為過高毛利恐壓縮終端應用價值，價格應維持合理區間。

群聯目前在AI、汽車及手機領域皆有斬獲，未來將持續擴張企業級SSD市場。潘健成強調，2026年將迎來群聯成立第26年，公司將透過深耕技術與強化供應鏈合作，在多變的產業格局中續創營運佳績。

研發 潘健成 營收 群聯

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