輝達NVIDIA北士科總部規畫曝光 將配合當地「兩大理念」創新設計

台北市政府副秘書長俞振華4月1日率團赴美國矽谷拜訪NVIDIA（輝達）全球總部，就北投士林科技園區地上權開發案進行交流。北市府指出，未來北士科總部除將依美國總部規畫理念外，也將配合北士科基地條件及周遭河岸環境，進行創新設計。

俞振華訪NVIDIA時，由輝達全球不動產副總裁Scott Ekman接待，並由美國總部「奮進號」、「航海家號」建築師親自說明設計理念與亮點，包含三角形量體、階梯式樓層與山谷式中庭，引入自然光並促進互動創新，未來北士科總部除將依循此規畫理念；另外，也將配合北士科基地條件及周遭河岸環境，進行創新設計。

市府指出，期間雙方針對北士科總部規劃與興建期程交換意見，預先對接設計導向與審查重點，並將成立專案小組及單一窗口機制，以加速審議與施工推進，確保開發品質與履約管理。

針對台北市產業發展藍圖，北市府訪團表示，北士科扮演著驅動台北轉型的核心角色。市府的戰略視野是將AI視為推動跨域創新的關鍵動力，除了藉由AI巨擘NVIDIA進駐帶領國際研發能量，更將結合矽谷新創生態圈的雙向鏈結，引進具全球競爭力的AI相關產業。

市府指出，北士科以「智慧跨域園區」為定位，未來將整合台北市既有的生物科技、智慧醫療及資通訊（ICT）優勢，透過 AI 供應鏈的群聚，並延伸接軌南港與內湖的產業能量，發揮協同創新效應，將北士科打造成為驅動全球AI技術脈動的「AI 創新中心」（AI Powerhouse）。

此外，北士科T3、T4及T12街廓內市有科專區土地已進入招商前置準備階段，預計於今年下半年啟動，將銜接NVIDIA進駐所帶動之產業群聚效應，持續優化投資環境並提供必要行政支援，吸引國際科技企業布局，擴大台北於全球AI產業版圖之影響力。