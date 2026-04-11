快訊

MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

36瓶茅台讓航天少帥落馬 一頓飯為何逼中共大清洗？

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯備逾400億元銀彈大買NAND Flash 潘健成：缺貨問題十年內難解

聯合報／ 記者簡永祥／台中報導
群聯執行長潘健成推斷這波NAND Flash缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。 記者簡永祥／攝影
群聯執行長潘健成推斷這波NAND Flash缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。 記者簡永祥／攝影

群聯執行長潘健成今日主持公司第26屆家庭日會後受訪表示，AI、雲端、PC 及手機需求將於今年下半年集中爆發，他示警屆時缺貨情況將 「非常嚴重」。為此群聯也將同步啟動發行海外可轉換公司債、銀行聯貸等募資作業，將籌集高達420億元再提高儲存型快閃記憶體備貨量。

潘健成長強調，只要AI應用不停止，記憶體需求是不會轉弱。他強，AI資料產生的速度是以百倍速度推進，但記憶體原廠新建廠房最多僅能增加50%的產能，他推斷這波缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。

潘健成表示，為了因應包括輝達新GPU及蘋果新機推出，第4季將出現NAND Flash可能「有錢也買不到貨」的窘境，群聯打破過去不借錢的慣例，3月啟動首次聯貸案，金額達120億元。並發行8億美元海外可轉換公司債（ECB），全力備料。群聯也正與客戶協商，要求針對第4季的需求預付貨款，共同分擔高昂的庫存資金壓力。

據了解，群聯截至3月底，帳上庫存NAND Flash已逾500億元，如今再籌集逾400億元在第2季加碼備貨，公司非常看好今年強勁訂單動能。

不過，隨著HBM及NAND Flash同步飆漲，潘健對記憶體原廠毛利率飆升至80%以上的現象提出警示，他舉現今的記憶體已由1美元成本漲至終端90美元的暴利結構，對產業發展不健康。他呼籲維持價格穩定，讓原廠、系統商及消費者皆能獲益，而非一路飆漲扼殺產業。

潘健成 群聯 輝達

延伸閱讀

群聯加發一個月激勵獎金 總額逾4億多 下半年還要加碼

上市櫃3月營收飛越5兆元 新高家數達183家

聯強營收／四大業務同步成長 3月560億元、第1季1,263億元同創新高

三星賣股恐慌1日落幕！記憶體族群回神 漲停打開背後藏賣壓

相關新聞

輝達NVIDIA北士科總部規畫曝光 將配合當地「兩大理念」創新設計

台北市政府副秘書長俞振華4月1日率團赴美國矽谷拜訪NVIDIA（輝達）全球總部，就北投士林科技園區地上權開發案進行交流。北市府指出，未來北士科總部除將依美國總部規畫理念外，也將配合北士科基地條件及周遭河岸環境，進行創新設計。

群聯家庭日豪發4億元激勵獎金 潘健成：下半年獎勵空間更大

記憶體IC設計大廠群聯（8299）11日於台中麗寶樂園舉行家庭日，執行長潘健成表示，受惠今年營運表現亮眼，將針對經理級以下及直接管理員工加發1個月激勵獎金，預計發放總額超過新台幣4億元。

群聯潘健成：Hybrid Cloud將成AI落地主流架構 NAND Flash會再爆發

群聯執行長潘健成今天針對AI何時落地提出他的見解，他表示，隨著AI產業由訓練走向推論與實際應用，產業正從「算力競賽」進入「成本與效率競賽」。NAND控制晶片大廠群聯電子指出，AI真正落地的關鍵，將不是純雲端，也不是純地端，而是「Hybrid Cloud（混合雲）」架構。

群聯備逾400億元銀彈大買NAND Flash 潘健成：缺貨問題十年內難解

群聯執行長潘健成今日主持公司第26屆家庭日會後受訪表示，AI、雲端、PC 及手機需求將於今年下半年集中爆發，他示警屆時缺貨情況將 「非常嚴重」。為此群聯也將同步啟動發行海外可轉換公司債、銀行聯貸等募資作業，將籌集高達420億元再提高儲存型快閃記憶體備貨量。

群聯加發一個月激勵獎金 總額逾4億多 下半年還要加碼

NAND控制晶片大廠群聯電子去年獲利強勁，今年更將改寫歷史新高，公司今日擴大舉辦家庭日，執行長潘健成致詞時，為感謝員工辛勞，決宣布加發一個月激勵獎金，總金額超過新台幣4億元，展現對今年營運表現亮眼、獲利動能強勁的高度信心。

智冠成立AI中心 聚焦AI生態系賦能、街頭影音自媒體兩大核心布局

遊戲大廠智冠昨日舉行春酒，智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，智冠今年春酒主題是「智冠領航、啟動未來」，董事會已通過成立AI發展中心，並由智冠副總經理李殷獎主導AI發展中心，未來將透過AI串連智冠所有事業體，發展生成式AI、B2B與B2C應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。