群聯備逾400億元銀彈大買NAND Flash 潘健成：缺貨問題十年內難解

群聯執行長潘健成今日主持公司第26屆家庭日會後受訪表示，AI、雲端、PC 及手機需求將於今年下半年集中爆發，他示警屆時缺貨情況將 「非常嚴重」。為此群聯也將同步啟動發行海外可轉換公司債、銀行聯貸等募資作業，將籌集高達420億元再提高儲存型快閃記憶體備貨量。

潘健成長強調，只要AI應用不停止，記憶體需求是不會轉弱。他強，AI資料產生的速度是以百倍速度推進，但記憶體原廠新建廠房最多僅能增加50%的產能，他推斷這波缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。

潘健成表示，為了因應包括輝達新GPU及蘋果新機推出，第4季將出現NAND Flash可能「有錢也買不到貨」的窘境，群聯打破過去不借錢的慣例，3月啟動首次聯貸案，金額達120億元。並發行8億美元海外可轉換公司債（ECB），全力備料。群聯也正與客戶協商，要求針對第4季的需求預付貨款，共同分擔高昂的庫存資金壓力。

據了解，群聯截至3月底，帳上庫存NAND Flash已逾500億元，如今再籌集逾400億元在第2季加碼備貨，公司非常看好今年強勁訂單動能。

不過，隨著HBM及NAND Flash同步飆漲，潘健對記憶體原廠毛利率飆升至80%以上的現象提出警示，他舉現今的記憶體已由1美元成本漲至終端90美元的暴利結構，對產業發展不健康。他呼籲維持價格穩定，讓原廠、系統商及消費者皆能獲益，而非一路飆漲扼殺產業。