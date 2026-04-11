群聯加發一個月激勵獎金 總額逾4億多 下半年還要加碼

NAND控制晶片大廠群聯電子去年獲利強勁，今年更將改寫歷史新高，公司今日擴大舉辦家庭日，執行長潘健成致詞時，為感謝員工辛勞，決宣布加發一個月激勵獎金，總金額超過新台幣4億元，展現對今年營運表現亮眼、獲利動能強勁的高度信心。

公司表示，這次發放涵蓋台灣與海外主要據點員工，僅部分合資或未完全納入合併報表的單位不列入。

群聯指出，目前全球員工人數已接近5000人，其中台灣與電子本體約4000人出頭。此次加發獎金，延續公司「有賺錢就回饋員工」的原則，內部長期採取「三分之一分配」機制：三分之一回饋股東、三分之一回饋員工、三分之一投入研發與營運。加發獎金部分將於下個月發薪時同步入帳

這也是群聯去年11月舉辦25周年家庭時候，相隔不到半年，公司再度提前擴大舉辦家庭日，公司對於今年獲利持續暴衝，也展現不吝於與員工分享。

潘健成會後受訪時透露，群聯去年也發放獎金，今年除本次激勵外，下半年仍有進一步獎勵空間，反映全年獲利展望仍具信心。他表示，在AI浪潮帶動下，公司營收與產業前景持續看好，但未來競爭將不僅在規模，更在效率與技術能力，透過AI優化流程，將是維持競爭力的關鍵。

他強調，AI發展已有朝向混合雲架構發展，除公司雲外，公司內部也導入AI提升效率，成立專責團隊推動AI應用，行政與營運部門將優先導入自研AI系統，以降低對人力成長的依賴，因此未來人力擴充將轉趨保守。

群聯受惠於AI儲存需求爆發及NAND價格上漲，去年第4季營收與獲利同創歷史新高。2025年全年稅後純益達87.39億元，每股稅後純益為41.98元。2025年第4季單季淨利46.29億元，季增107.9%，單季毛利率提升至41.7%。

今年首季延續強勁成長動能，單季合併營收飆破400億元達409.67億元，年增196%，刷新單季歷史紀錄，預料也將繳出不錯的獲利成績。

群聯特別邀請味全龍啦啦隊員李多慧、林襄參加家庭日，並與群聯執行長潘健成（左三）合影。記者簡永祥／攝影