智冠成立AI中心 聚焦AI生態系賦能、街頭影音自媒體兩大核心布局

遊戲大廠智冠昨日舉行春酒，智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，智冠今年春酒主題是「智冠領航、啟動未來」，董事會已通過成立AI發展中心，並由智冠副總經理李殷獎主導AI發展中心，未來將透過AI串連智冠所有事業體，發展生成式AI、B2B與B2C應用。

鍾興博指出，以智冠的「B2B AI」來說，在數位行銷方面，AI可以協助內容生產、數據分析和投放優化。以智冠「B2C AI」在客服流程上，也能幫助第一線人員更快掌握資訊，如過往案件背景與處理進度。鍾興博認為，對智冠來說，AI應用的重點不在技術本身，而是在既有基礎上，怎麼把服務做得更好更紮實，同時把效率再提升。

智冠集團昨日晚間舉辦春酒，且今年首度在台北、高雄同步登場，開場影片就是由董事長王俊博以「AI虛擬艦長」現身，宣布2026年集團將聚焦「AI生態系賦能」與「街頭影音自媒體」兩大核心戰略布局。今天是王俊博75歲生日，昨日他南北兩大場巡迴跑透透，展現驚人體力。

李殷獎進一步說明，智冠發展AI所聚焦的三大方向中，「生成式的AI」是指未來集團會在文案、圖片、影像、音樂上導入並投資AI，強化運用；二是將AI導入B2B流程中，協助集團強化工作效率，把營運的經驗AI化使之可順利傳承； B2C的AI則是透過AI工具，加強與玩家的關係，提升玩家互動與服務品質。

鍾興博指出，智冠集團未來要深化「智冠生態系」，高效的AI將可以化身24小時的PM，也可以是通曉玩家所有行為的NPC（Non-Player Character，非玩家角色）。

鍾興博認為，2026年集團的兩大方向就是「AI生態系賦能」與「街頭影音自媒體」，現在無論是遊戲、數位行銷還是支付產業，市場變化都很快，競爭也越來越劇烈，除了新功能推陳出新，還有原有的能力是否能整合，能不能應用到更多場景裡。智冠今年比較重要的兩個方向，一個是AI生態系賦能，一個是街頭影音自媒體。這兩個方向都是在一站式服務的堅實基礎上，去看怎麼把既有能力做得更深，也拓展出更多的應用層面。

鍾興博說，像AI這一塊，今年比較明確的方向，就是把原本分散在各部門、各業務裡的經驗、資料和流程，慢慢整理成集團級的AI知識庫，重點不是做一個新工具，而是讓AI真正放進日常工作和服務流程裡，幫助公司在面對上下游廠商、客戶、玩家，還有通路合作夥伴時，提供更完整的服務。

但在遊戲產業領域，鍾興博感嘆，台灣本土的遊戲公司在手遊領域並未占到太多便宜，當然也不是沒有機會，但他期待AI應用可以帶來不同局勢，或許有望替台灣遊戲公司創造翻身契機。

2026智冠集團晚上舉行春酒聯歡晚會，台北場由智冠總經理鍾興博（中）主持，並舉杯感謝同仁的努力和辛勞，說明今年的展望。記者曾吉松／攝影