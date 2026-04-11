上市櫃企業3月永續成績單！台積電為何帶動南科？

永續不只在工廠 企業行動走進生活場景

2026年第一季正式收官，《網路溫度計DailyView》以2026年3月31日台灣期貨交易所公布的市值前50大上市上櫃公司、且落實永續行為的公司為依據，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2026年3月1日至3月31日期間的企業永續聲量排名。

3月上市上櫃公司永續榜單呈現出「產業擴張」與「生活實踐」的雙軌趨勢，穩居全球晶圓代工龍頭的台積電因南科2奈米廠佈局，再度引發產業發展與地方承載能力的深度對話；而本月最大的黑馬則由元大金控奪下，憑藉著國際關燈日的社群動員與母子企業同步入榜，展現強大的影響力。

此外，本月榜單更看見企業行動從「資源投入」轉向「實際參與」，無論是中華電信的手作步道、台塑的海龜救援，或是全家的青少年數位防護計畫，都顯示ESG已不再只是宣傳口號，而是深入到環境修復與社會韌性的核心。究竟3月份還有哪些企業在永續賽道上脫穎而出？讓我們一同揭曉。

上市No.1 台積電

台積電為全球晶圓代工龍頭、也常被稱為「護國神山」，自去年12月起持續穩居上市公司永續榜第1名，3月再度奪冠，已連續4次蟬聯，顯示相關討論並非短期話題，而是具延續性的關注焦點。

這次的主要聲量來源，來自台積電2奈米廠布局再度帶動台南產業發展討論。台南市長黃偉哲證實，台積電將於南科特定區A區興建佔地約15.46公頃的2奈米晶圓廠，台南市府也同步推動再生水供應、穩定供電與產業用地等配套措施，以因應設廠需求。由於先進製程高度依賴水電資源與產業用地配置，相關規劃也被放進永續發展與城市承載能力的討論中。

隨著設廠消息擴散，討論不只停留在企業投資本身，也進一步延伸到高階人才移入、供應鏈跟進與地方承載能力。網友留言中，有人看好台南轉型，直言：「這也代表台南要變有錢了！希望能讓台南全面脫胎換骨」，但也有網友表示：「個人覺得它對我毫無利益，只是造福房地產商」，讓這波討論從先進製程進展，進一步擴大到地方發展能否真正讓更多人有感，也使相關話題從單一企業投資，延伸至產業發展與生活影響之間的落差。

上市No.2 元大金

元大金（元大金控）為國內大型金融控股公司，旗下涵蓋銀行、證券、期貨等金融服務。元大金本次首次入榜即拿下第2名，並居上市公司好評影響力第1名，成為本期榜單中討論度與互動表現都相對突出的企業之一。聲量主要來自連續6年響應「EarthHour地球一小時（世界關燈日）」國際節能行動，除號召元大金融廣場於3月28日晚間關燈1小時，也串聯海外子公司共同參與，並透過抽獎活動、留言互動與連日倒數貼文擴大觸及，讓節能減碳議題在社群上持續發酵。

除了環境面行動，元大金本月另一波討論則來自元大文教基金會與輔仁大學合作推動的「元大輔大夢想起飛」計畫，由大學生透過線上視訊陪伴偏鄉弱勢學童進行課後學習。相較於關燈活動著重節能倡議，這項計畫則把焦點拉回教育陪伴與資源落差，也讓元大金本月的永續聲量不只集中在減碳議題，還延伸到社會參與與公益支持。

＊「世界關燈日」是什麼？

世界關燈日（EarthHour地球一小時）為國際性節能倡議活動，號召民眾在3月最後一週的星期六、指定時間關閉不必要燈光1小時，藉由集體行動提升對能源使用與氣候變遷議題的關注。

上市No.3 中華電信

翻攝FB／中華電信CSR粉絲團

長期維持在永續榜前段班的中華電信，本月討論集中在宜蘭聖母登山步道「手護抹茶山」行動。這條熱門登山路線因地質鬆軟與長期踩踏，部分路段出現沖蝕與下切問題，中華電信與林業署、台灣千里步道協會合作，動員志工以就地取材方式進行手作修復，包括搬運石塊補強路面、整理排水與巡檢棧道，讓企業行動從資源投入轉為實際參與。

這類低衝擊工法同時涉及步道安全與生態維護，相關討論也延伸至山林承載與棲地保護。聖母登山步道部分區段為螢火蟲棲地，修復與巡護被視為降低干擾的方式之一。網友留言中，不少人對志工行動表達支持，例如「謝謝無名的英雄們」、「鋪橋造路功德無量」、「謝謝您們，感恩有您們，昨天我才從抹茶山回來」，也讓不少人開始關注，熱門步道該怎麼被維護，才不會被過度使用破壞。

上市No.4 台塑

翻攝官網／海洋委員會海洋保育署

台塑本月的永續行動之一，是由台化參與的海龜救援活動，3月26日，在屏東後灣野放兩隻曾遭漁網纏繞與誤捕的欖蠵龜，現場使用的「MARN救援桶」，正是由台化以海洋廢棄物再製後製作並捐贈，作為海龜運送與照護的工具。這項設備也納入「海洋保育救援網」的流程中，當民眾發現海龜或鯨豚擱淺時，可撥打118通報，由海巡、研究單位與民間團體接手處理，從通報、救援到後續照護與野放，形成一條分工明確的處理流程。

另外，台塑旗下「台塑便利家」則從日常使用切入減少包材。這項服務提供洗衣精、洗碗精等補充站，讓民眾自備容器重複使用，減少一次性瓶罐，近年也逐步在各地設點。透過補充機制累積減少的包材量，換算相當於約12萬棵樹的吸碳量，也代表原本一次性使用的洗衣精、洗碗精瓶罐，有一部分被重複使用的容器取代。實際運作上，民眾只要帶著既有容器到補充站，就能直接補充所需用量，少掉重新購買整瓶產品的過程，也讓「補充」這件事慢慢變成日常習慣的一部分。這項服務近期也入圍台灣循環經濟獎最終評選，評審更實地到站點體驗補充流程，讓這種從消費端出發的減塑做法被進一步看見。

上市No.5 日月光投控

翻攝官網／高雄市政府全球資訊網

日月光為全球半導體封測大廠，近年隨著AI與高效能運算需求增加，也持續在高雄擴產。3月於楠梓科技第三園區動土新廠，投資金額約178億元，預計2028年完工，將帶來約1,470個就業機會，相關布局也被放進南部半導體產業鏈擴張的脈絡中。

新廠除了做先進封裝與測試，也把自動化物流與廠內調度整合進去，讓材料進出與生產流程更順。同時在建築設計與施工階段，也納入節能與減少廢棄物的做法，從廠房本身開始調整。隨著產能持續擴大，這類「一邊擴廠、一邊優化用能與流程」的做法，也成為產業發展中會被一起檢視的一部分。

上櫃No.1 元大期

元大期（元大期貨）為元大金控旗下期貨公司，主要提供期貨、選擇權等衍生性金融商品交易服務。元大期首次入榜即拿下第1名，與上市榜第2名的元大金同屬同一集團，本期母子公司同步上榜，也是榜單中首次出現同一體系同時入榜的情況。

3月期間兩者都積極響應「EarthHour地球一小時」，透過社群持續宣傳關燈行動，從活動前倒數、貼文曝光到抽獎互動，整體宣導力道明顯拉高，並於3月28日於元大金融廣場關燈1小時。元大期同時把反詐騙宣導放進活動內容，不只提醒投資人留意常見詐騙手法，也強調在投資過程中辨識風險與資訊來源的重要性，將識詐觀念與日常金融行為連結。從關燈行動延伸到資產安全，讓這波宣導同時涵蓋節能減碳與投資人保護兩個面向。

上櫃No.2 全家

3月28日「EarthHour地球一小時」，全台超過4,400間全家門市同步關閉招牌燈，街道少了一片熟悉的亮光，也讓關燈不只是號召，而是直接出現在日常生活裡。這次不只是單一時段的響應，全家也把節能做法放進平常的店舖營運，例如冷氣維持26度、定期清洗濾網、隨手關閉不必要照明，並透過系統檢查冰箱溫度、賣場採用LED燈提升照明效能。除了門市端的調整，也同步提醒民眾，像是自備環保杯、選擇友善食光商品等日常習慣，讓節能從「一小時」延伸到每天的消費與生活選擇中。

另一項重點則是「全家人的數位防護計畫」，全家與台少盟延續自2009年啟動的「逆風少年大步走」公益計畫，在觀察到青少年長時間使用數位工具、平均每天超過7小時，且過半數曾出現滑手機停不下來、睡眠不足與情緒焦慮等情況後，進一步啟動這項計畫，將數位風險從抽象議題拉回日常生活。除了推出數位安全教育議題的漫畫書《滑手機前先想一下！你的數位安全指南》、互動遊戲與相關論壇，也把「數位勞動教育」帶進第一線工作情境與內部培訓，並延伸到全家餐飲、大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉等體系，將數位使用與職場風險放進實際工作場景中討論。

3月期間，全家也透過門市推動零錢捐，讓民眾在日常消費中就能參與這項計畫，將分散的零錢轉為支持青少年相關服務的資源。2026年度募款目標為1,200萬元，而「逆風少年大步走」累計至今已協助超過61,386人次青少年。雖然本次零錢捐活動已於3月中旬結束，目前仍可透過線上方式支持相關服務方案，讓這項陪伴機制持續運作。

【漫畫內容、活動捐款完整資訊，請至相關連結查詢】



・《滑手機前先想一下！你的數位安全指南》漫畫電子版



・「全家人的數位防護計畫」捐款與方案說明頁面

上櫃No.3 群聯電子

群聯電子3月的相關討論，多半出現在台南半導體產業持續升溫的話題中。近年在AI帶動下，資料量快速增加，連帶讓儲存設備需求上升，而群聯主要負責的，就是讓SSD、隨身碟這類儲存裝置能正常運作的關鍵晶片。

南科台南園區營業額已達約2.86兆元，年成長率超過三成，並有機會成為全國第一個突破3兆元的科學園區。在台積電帶動下，包含群聯在內的相關廠商持續進駐或加碼投資，產業鏈逐漸集中，也同步帶動就業機會、區域開發與人口移動。

隨著產業快速擴張，相關討論也開始延伸到城市承載能力，包括基礎建設、生活機能與資源分配。當企業投資規模持續放大，如何讓產業發展與在地生活取得平衡，也逐漸成為被關注的重點，討論不再只停在產值成長，而是開始回到城市能不能跟上這波變化。

上櫃No.4 宜鼎

「AI EXPO Taiwan2026」在3月登場，現場從企業應用到教育、城市治理，把AI怎麼進入日常生活一次攤開來看。宜鼎也參與其中，和多家科技公司一起把焦點從技術本身，拉到「AI到底被拿來做什麼」。

討論不只停在效率提升或產業機會，也開始碰到能源使用、資源分配與風險控管等問題，關鍵從「做不做得到」，轉向「怎麼用才合理」。同時，展會也設計公益機制，每位入場觀眾即由主辦單位捐出10元，現場另透過互動活動加碼，每人最高可累計捐出50元，把參觀人流轉為對偏鄉教育與兒童福祉的支持，讓這場以科技為主的活動，多了一層和社會議題連動的意義。

上櫃No.5 旺矽科技

翻攝FB／明新科技大學

旺矽科技在半導體產業裡，做的是很關鍵的一環，主要提供晶圓探針卡與點測設備，簡單來說，就是幫晶片在正式出貨前先把關、先測試，確認能不能穩定上場，也因此長期站在全球探針卡供應鏈的重要位置。

3月旺矽首次入榜就衝進前段班，3月24日出現在明新科大校園徵才博覽會中，和多家科技企業一起釋出職缺，整場活動共吸引130家企業參與、開出超過4,500個工作機會，現場有3,945人次參與、1,460人投遞履歷，初步媒合率達42%。從旺矽到其他半導體廠商同步進場，也看得出在AI、智慧製造持續升溫下，企業對技術人才的需求沒有降溫，人才培育與青年就業銜接，也成為這波產業發展背後不能少的一塊。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年3月1日至2026年3月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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