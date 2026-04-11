京元電資本支出 二度調高至500億

晶圓測試廠京元電（2449）昨（10）日公告，董事會決議通過今年資本支出由原規劃393.72億元，二度上修至500億元，上修幅度約27%，續創新高。法人認為，京元電受惠AI繪圖處理器晶片以及ASIC晶片強勁測試需求，積極擴增產能，以滿足客戶訂單。

京元電在2025年12月底公告2026年資本支出393.72億元，超越2025年的370億元規模，昨天宣布加碼資本支出至500億元。法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中，擴充重心聚焦高功率預燒老化（Burn-in）測試產能。

業界分析，AI處理器或相關特殊應用晶片（ASIC）的晶圓製程，全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，晶片密度大幅提高、功耗增加、異質晶片整合成為主流等條件下，容錯率愈來愈嚴格，測試環節製程重要性大幅提升，晶圓測試和成品測試時間拉長，複雜度提高，使得京元電必須提高資本支出，擴大測試容量，因應AI晶片客戶強勁需求。

法人推估，2025年AI相關測試業績占京元電營收比重25%，預期今年AI測試業績占比可超過三成，京元電持續受惠主要客戶高階AI晶片平台成品測試動能，以及ASIC高功率預燒老化測試需求。

業界補充，京元電擁有自製Burn-in爐技術優勢，於AI GPU、ASIC晶片Final Test（FT）中具備領導地位，2025年AI GPU客戶市場規模大於ASIC客戶，研判2026-27年ASIC客戶FT測試需求提升作為營收成長動能，如FT、Burn-in、SLT等先進測試。

外資正向看待，京元電毛利率將從過去三年平均的34.8％，顯著跳升至今年及2027年的平均40.7％。同時，該公司營收成長動能將延續至2027年。