聽新聞
0:00 / 0:00

京元電資本支出 二度調高至500億

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓測試廠京元電（2449）昨（10）日公告，董事會決議通過今年資本支出由原規劃393.72億元，二度上修至500億元，上修幅度約27%，續創新高。法人認為，京元電受惠AI繪圖處理器晶片以及ASIC晶片強勁測試需求，積極擴增產能，以滿足客戶訂單。

京元電在2025年12月底公告2026年資本支出393.72億元，超越2025年的370億元規模，昨天宣布加碼資本支出至500億元。法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中，擴充重心聚焦高功率預燒老化（Burn-in）測試產能。

業界分析，AI處理器或相關特殊應用晶片（ASIC）的晶圓製程，全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，晶片密度大幅提高、功耗增加、異質晶片整合成為主流等條件下，容錯率愈來愈嚴格，測試環節製程重要性大幅提升，晶圓測試和成品測試時間拉長，複雜度提高，使得京元電必須提高資本支出，擴大測試容量，因應AI晶片客戶強勁需求。

法人推估，2025年AI相關測試業績占京元電營收比重25%，預期今年AI測試業績占比可超過三成，京元電持續受惠主要客戶高階AI晶片平台成品測試動能，以及ASIC高功率預燒老化測試需求。

業界補充，京元電擁有自製Burn-in爐技術優勢，於AI GPU、ASIC晶片Final Test（FT）中具備領導地位，2025年AI GPU客戶市場規模大於ASIC客戶，研判2026-27年ASIC客戶FT測試需求提升作為營收成長動能，如FT、Burn-in、SLT等先進測試。

外資正向看待，京元電毛利率將從過去三年平均的34.8％，顯著跳升至今年及2027年的平均40.7％。同時，該公司營收成長動能將延續至2027年。

京元電 晶片

延伸閱讀

輝達Rubin Ultra到底採幾晶粒封裝？ 大摩：台積電恐與Intel搶單

京元電擴資本支出至500億元創新高 AI測試需求強

閎康3月營收攻頂

漢測法說會／矽光子測試設備 將成為重要成長動能

相關新聞

日月光：AI新浪潮才剛剛開始

全球人工智慧（ＡＩ）基礎建設需求持續高漲，日月光營運長吳田玉昨日表示，關於ＡＩ浪潮，各界看法不一，不過，從日月光以及台灣產業的角度來看，「我們認為，ＡＩ的新浪潮才剛剛開始！」

日月光資本支出擬上修 營運長吳田玉喊CPO今年就會量產

全球封測龍頭日月光投控擴產腳步全面加速，營運長吳田玉昨（10）日表示，在AI新浪潮帶動下，今年規劃動工六座新廠、創新高，並透露今年原規劃70億美元（約新台幣逾2,200億元）的資本支出，看起來有上調空間，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

京元電資本支出 二度調高至500億

晶圓測試廠京元電昨（10）日公告，董事會決議通過今年資本支出由原規劃393.72億元，二度上修至500億元，上修幅度約27%，續創新高。法人認為，京元電受惠AI繪圖處理器晶片以及ASIC晶片強勁測試需求，積極擴增產能，以滿足客戶訂單。

輝達Rubin Ultra到底採幾晶粒封裝？ 大摩：台積電恐與Intel搶單

AI晶片競爭升溫，輝達（NVIDIA）與Google新架構推升先進封裝需求，帶動GPU與TPU相關議題浮上檯面。摩根士丹利（大摩）證券指出，市場聚焦台積電（2330）CoWoS-L能否克服「九倍光罩」挑戰，並抗衡英特爾（Intel）搶奪NVIDIA與Google的訂單；同時也看好聯發科（2454）3奈米TPU量產進度，成長動能明確，重申「優於大盤」評等。

從線材到人形機器人！瀚荃攻靈巧手供應鏈 結盟IC設計拚價值升級

連接器大廠瀚荃（8103）執行長楊奕康接班邁入第三年，他積極強化瀚荃財務操作靈活度，年初順利完成全宇昕科技15%股權收購，正式結盟IC設計公司，如今更將與重要客戶聯想轉投資人形機器人戴盟機器人雙向合作，未來將在廣東新廠產線導入機器人，以靈巧手線取代傳統人力，老店新開要為線材本業注入新靈魂。

弘塑資訊系統遭勒索病毒攻擊 啟動資安應變機制搶救中

半導體設備廠弘塑（3131）於10日公布，該公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊，於第一時間偵測到資訊系統異常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及資料復原作業，目前仍在持續搶救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。