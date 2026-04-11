聽新聞
0:00 / 0:00

日月光資本支出擬上修 營運長吳田玉喊CPO今年就會量產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
日月光執行長吳田玉（中）與高雄市長陳其邁（右）。記者劉學聖／攝影
日月光執行長吳田玉（中）與高雄市長陳其邁（右）。記者劉學聖／攝影

全球封測龍頭日月光投控（3711）擴產腳步全面加速，營運長吳田玉昨（10）日表示，在AI新浪潮帶動下，今年規劃動工六座新廠、創新高，並透露今年原規劃70億美元（約新台幣逾2,200億元）的資本支出，看起來有上調空間，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

日月光位於高雄仁武新基地昨天舉行動土典禮。針對共同封裝光學元件（CPO）及矽光子技術成為半導體產業焦點，吳田玉表示，光通訊與電子通訊的交替與取代性已是必然趨勢，目的在解決下一世代硬體發展的瓶頸，且CPO的發展並非股票市場的短期炒作，他更首度透露，CPO量產今年就會發生。

吳田玉點出，矽光子的耕耘是一個很長線的技術的深耕跟耕耘，跟整體群聚效應，台灣占據一定的地位和價值鏈，也重視這件事情，他首度點出，CPO今年就會量產，惟經濟效益跟全世界的採用率是市場來決定，更不是任何一家公司能決定的事情。

至於面對地緣政治與能源問題，吳田玉認為，戰爭雖然看似遙遠但影響深遠，在企業無法施加影響力的情況下，只能做出正確判斷，日月光投控大舉投資，就是對未來深具信心的最佳見證；在能源方面，他評估，台灣目前的電力供應是充足的，但綠電與乾淨能源的發展必須由政府與企業合力面對。

日月光投控昨天同步公告今年3月營收615.77億元，月增18.2%、年增14.6%，為同期新高；首季營收1736.63億元，季減0.4%、年增17.22%。日月光昨天股價收393元，上漲1元。

日月光投控近年積極擴大全球先進封測與系統整合布局，隨AI基礎建設投資浪潮帶動，高階封裝、測試需求同步升溫。吳田玉進一步表示，AI新浪潮「才剛開始」，全球客戶對台灣供應鏈寄予厚望，使得產業鏈承受前所未有的產能與技術壓力，日月光責無旁貸，須全力擴產應對。

日月光投控今年預計有六座新廠動工，寫下歷年新高，象徵AI帶動的半導體需求正快速升溫，而此次動土的高雄仁武新基地投資金額將超過千億元，相關支出應反映在明年的資本支出上，高雄仁武新基地被視為重要指標案。

日月光投控 日月光 CPO

延伸閱讀

日月光投控3月和首季營收創同期高 AI封測助攻

矽光子大爆發！ 7檔漲停亮燈 智邦、聯亞再創新高

AI的新浪潮剛開始 吳田玉：日月光今年同步啟動興建六座封測廠

日月光吳田玉：矽光子不是短線題材 CPO 今年可望啟動量產

相關新聞

日月光：AI新浪潮才剛剛開始

全球人工智慧（ＡＩ）基礎建設需求持續高漲，日月光營運長吳田玉昨日表示，關於ＡＩ浪潮，各界看法不一，不過，從日月光以及台灣產業的角度來看，「我們認為，ＡＩ的新浪潮才剛剛開始！」

日月光資本支出擬上修 營運長吳田玉喊CPO今年就會量產

全球封測龍頭日月光投控擴產腳步全面加速，營運長吳田玉昨（10）日表示，在AI新浪潮帶動下，今年規劃動工六座新廠、創新高，並透露今年原規劃70億美元（約新台幣逾2,200億元）的資本支出，看起來有上調空間，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

京元電資本支出 二度調高至500億

晶圓測試廠京元電昨（10）日公告，董事會決議通過今年資本支出由原規劃393.72億元，二度上修至500億元，上修幅度約27%，續創新高。法人認為，京元電受惠AI繪圖處理器晶片以及ASIC晶片強勁測試需求，積極擴增產能，以滿足客戶訂單。

輝達Rubin Ultra到底採幾晶粒封裝？ 大摩：台積電恐與Intel搶單

AI晶片競爭升溫，輝達（NVIDIA）與Google新架構推升先進封裝需求，帶動GPU與TPU相關議題浮上檯面。摩根士丹利（大摩）證券指出，市場聚焦台積電（2330）CoWoS-L能否克服「九倍光罩」挑戰，並抗衡英特爾（Intel）搶奪NVIDIA與Google的訂單；同時也看好聯發科（2454）3奈米TPU量產進度，成長動能明確，重申「優於大盤」評等。

從線材到人形機器人！瀚荃攻靈巧手供應鏈 結盟IC設計拚價值升級

連接器大廠瀚荃（8103）執行長楊奕康接班邁入第三年，他積極強化瀚荃財務操作靈活度，年初順利完成全宇昕科技15%股權收購，正式結盟IC設計公司，如今更將與重要客戶聯想轉投資人形機器人戴盟機器人雙向合作，未來將在廣東新廠產線導入機器人，以靈巧手線取代傳統人力，老店新開要為線材本業注入新靈魂。

弘塑資訊系統遭勒索病毒攻擊 啟動資安應變機制搶救中

半導體設備廠弘塑（3131）於10日公布，該公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊，於第一時間偵測到資訊系統異常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及資料復原作業，目前仍在持續搶救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。