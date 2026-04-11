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日月光：AI新浪潮才剛剛開始

聯合報／ 記者簡永祥李孟珊／連線報導
日月光投控仁武產業園區新建廠房昨天動土，高雄市長陳其邁（左七）表示，市府已鎖定半導體等策略產業進駐。記者劉學聖／攝影
日月光投控仁武產業園區新建廠房昨天動土，高雄市長陳其邁（左七）表示，市府已鎖定半導體等策略產業進駐。記者劉學聖／攝影

全球人工智慧（ＡＩ）基礎建設需求持續高漲，日月光營運長吳田玉昨日表示，關於ＡＩ浪潮，各界看法不一，不過，從日月光以及台灣產業的角度來看，「我們認為，ＡＩ的新浪潮才剛剛開始！」

吳田玉說，在這波ＡＩ浪潮中，台灣硬體製造領域具舉足輕重地位。不只是日月光，也不只台積電，而是整個台灣產業鏈，從上游到下游都扮演關鍵角色。因此，未來幾年台灣在ＡＩ硬體製造上的機會，值得高度重視與把握。

日月光位於高雄仁武新基地昨天舉行動土典禮。吳田玉指出，除仁武廠外，日月光集團今年共啟動興建六座全新封測廠，不僅仁武廠投資逾千億元破單一投資歷最大金額，也是日月光集團有史以來啟動興建最多新廠。

吳田玉說，日月光仁武先進測試基地的啟動，具有三個重要意義。首先，在經濟動能方面，仁武基地預計投入超過一千○八十三億元，未來將創造高達一七七三億元的產值。

其次，在人才匯聚方面，日月光集團今年預計招募約三千名技術人員，仁武新廠明年再增加約一千人。

第三，產業轉型方面，仁武基地將導入ＡＩ智慧製造，打造高效率、低汙染智慧工廠，透過「以大帶小」，帶動在地廠商技術升級。

仁武產業園區擴建反映出群聚效應，除了日月光，晶圓檢測介面大廠穎崴、封裝設備廠鴻騰等也都將進駐園區，將擴大台灣半導體後段ＡＩ晶片測試能量，也讓整體產業生態系更趨完整。

台積電 日月光 吳田玉

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