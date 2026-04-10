博世與高通擴大合作 拓展至ADAS解決方案

博世與高通技術公司今（10）日宣布，雙方將擴大策略合作夥伴關係，在原先聚焦於座艙解決方案的車用電腦基礎上，進一步將合作拓展至先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案。

雙方將攜手擴大智慧汽車技術的規模化應用，以滿足消費者對自動化、連網化及高度個人化汽車日益成長的需求。兩家公司也強調雙方長期合作的重要里程碑，博世已基於高通技術公司所打造的Snapdragon座艙平台，為全球汽車市場開發並交付超過1000萬台車用電腦。

博世交通移動事業群董事會成員、系統、軟體與服務技術長暨跨領域運算解決方案部門總裁Christoph Hartung表示：「透過結合領先業界的運算技術，與我們在軟體、硬體及安全方面的系統整合專長，我們得以協助車廠滿足消費者對個人化、安全與舒適駕駛體驗日益攀升的需求。我們與高通技術公司合作所取得的持續成功，突顯了博世為產業帶來的一項核心價值：我們所提供強大且高效能的運算平台，成為當今軟體定義汽車（SDV）的關鍵基石。」

高通技術公司執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示：「我們與博世的合作涵蓋車用運算的完整層面——從高效能座艙系統到可擴展的自動駕駛解決方案，以及新興的集中式車輛架構，皆由Snapdragon數位底盤汽車平台所驅動。ADAS是效能與安全必須在真實應用中實現規模化的關鍵所在。透過將與博世的合作進一步擴展至可量產的ADAS平台，我們正協助車廠以更高效率在各車型中導入先進駕駛輔助功能，並為車廠邁向集中式運算架構奠定清晰可行的發展路徑。」

在此發展動能基礎上，雙方正透過全新的ADAS量產專案進一步拓展合作。這些專案透過博世基於高通技術公司打造的Snapdragon Ride平台開發的具成本效益的車用電腦架構，實現實用且具可擴展性的ADAS部署。此次合作也涵蓋專為整合座艙與ADAS所打造的平台，可在單一系統單晶片（SoC）上支援混合關鍵性應用，這項特性為Snapdragon Ride Flex SoC 所獨有，並與車廠推動軟體定義車輛的策略方向高度契合。

這些專案的核心是博世ADAS整合平台──一套專為ADAS功能設計的具可擴展性與模組化的車用電腦。憑藉高頻寬、強大運算能力與卓越的記憶體管理，該平台符合嚴格的安全與資安標準，融合多種感測技術以建構精確的360°環境模型，並運行複雜的演算法，即使在高速行駛情境下，也能確保安全且動態的汽車行駛表現。首批採用上述設計的車款預計將於2028年正式上路。