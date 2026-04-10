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穩懋通過辦理私募案 總額不超過4000萬股
砷化鎵大廠穩懋今天公告，董事會決議辦理私募普通股，總額不超過4000萬股，募集資金將投入資本支出、研發費用及充實營運資金等。
穩懋表示，此次私募尚無已洽定的特定人，相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理。未來私募對象，鎖定能協助公司開發新市場、擴展營運規模，及對公司未來營運產生直接或間接助益的策略性投資人，且非穩懋內部人或關係人。
穩懋說明，此次採取私募方式，而不採公開募集，主要理由是希望確保籌集資金的時效性及可行性，並有效降低資金成本。
穩懋將透過授權董事會，視市場狀況且配合實際需求辦理私募，提高籌資的機動性及效率。而私募有價證券3年內限制轉讓的規定，可更加確保穩懋與策略性投資人的長期合作關係。
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