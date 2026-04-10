從線材到人形機器人！瀚荃攻靈巧手供應鏈 結盟IC設計拚價值升級

連接器大廠瀚荃（8103）執行長楊奕康接班邁入第三年，他積極強化瀚荃財務操作靈活度，年初順利完成全宇昕科技15%股權收購，正式結盟IC設計公司，如今更將與重要客戶聯想轉投資人形機器人戴盟機器人雙向合作，未來將在廣東新廠產線導入機器人，以靈巧手線取代傳統人力，老店新開要為線材本業注入新靈魂。

老牌連接器公司瀚荃已經進入第二代接班，今年46歲的楊奕康2023年底上任接執行長大位，連續三年交出營收成長成績單，但他任內也面臨四大難題：一、製造業人力短缺，招募不易；二、海外建廠快速擴張，但外派幹部不足；三、東南亞工廠數量超越中國大陸管理挑戰；四、AI伺服器需求帶動客戶催單擴廠等多重壓力。

瀚荃在AI伺服器板端電力連接器領域已有一席之地，為擴大競爭利基，2023年公司又投資入股元瀚傳感技術，取得約兩成股權，將其保護元件及瀚荃的線材整合成具感知功能傳感器銷售，如熱傳感器，楊奕康表示，這樣能強化在AI管理時代的訊息接收布局。

2026年初瀚荃又順利公開收購全宇昕（6651），取得這家IC設計公司15%股權，「我們不再只是單純製造銷售線材這類被動元件，還要透過整合技術，跨入主動元件提供解決方案。」瀚荃發言人王霈蓮指出。

楊奕康從基層做起，除發揮他工廠管理起家的經驗，近年也加速推動公司朝高附加價值領域發展，包括研發AI伺服器板端電力連接器、高頻傳輸線、儲能應用，他指出，線材業務未來不只是真的單賣線材，而是要增加線材的「靈魂」，比方AI如果不知道環境的冷熱，就無法判斷需不需要開冷氣或啟動溫控，帶有感測功能的線材，就能大幅增加在AI領域的價值。

談到投資全宇昕，楊奕康也坦言，過去純代工，無法理解客戶設計的原因，但長期若瀚荃要在產業有一席之地，他認為必須要跟一家IC設計公司合作，而且不只是聯盟，「最好要結婚狀態」，結合對方的韌體設計與瀚荃的線材機構力，才能產生綜效，這也意味瀚荃正努力從傳統的零組件製造廠，轉型為提供解決方案的供應商。

瀚荃是中國大陸機器人新創戴盟機器人的手部關節超薄軟性排線供應商，由於戴盟特色是開發出以鏡頭取代傳統壓力傳感器的靈巧手，傳統傳感器價格是鏡頭的3倍，戴盟得以將靈巧手成本大幅降低，而瀚荃的超薄排線可耐手指凹折動作，雙方正合作開發具高精度壓力傳感器關節的機器人，目標在2027年底廣東新廠投入產線工作，未來再複製到東南亞其他工廠。

瀚荃目前在中國大陸有3個廠（東莞、蘇州、重慶），更極早就布局東南亞，設有馬來西亞、泰國、寮國與越南4個廠，非中國大陸製造比例大幅提高。

楊奕康指出，近幾年最大挑戰就是缺工問題，年輕人不願意進工廠，為此瀚荃除大幅導入自動化設備，如影像檢測品管等，近期更與中國大陸機器人新創戴盟機器人合作，以降低缺工壓力，楊奕康從小在父親創業時就在工廠成長，十分熟悉出入工廠，但他坦言，自己很可能是末代，他的下一代已經很難期待會願意進工廠。

不只是產線作業員不足，楊奕康指出，隨泰國新廠6月將導入ISO認證，工廠幹部人手不足也面臨挑戰。「訂單很多，工廠產能也有，但幹部不夠。」他表示，相對台幹樂於外派調度，中國大陸幹部傾向留在國內發展，對外派較為抗拒。

展望2026年，瀚荃AI業績比例正大幅提昇，2025年業績貢獻比達18%，今年首季上看21%，全年預估有機會達30~35%，公司保守估AI相關連接器貢獻會比去年成長五成，由於美伊戰爭客戶提前拉貨，現在不只是瀚荃本身，瀚荃的電源供應器客戶產能也「像打仗」一樣瘋狂，接單能見度到6月，客戶也逼著擴廠，為此越南跟泰國廠都在擴張中，今年營運盼能季季高成長。