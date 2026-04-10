遠傳推「去哪吃」平台上市 擴大電信與生活鏈結

遠傳電信（4904）近年積極已以「平台」融入包含電信與生活的多元服務，「遠傳心生活」App已突破800萬下載量，10日遠傳電信進一步宣布，「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲服務平台重磅上市，打造從找餐廳到完成用餐的一站式服務，搶進全年近9,000億元餐飲市場。

遠傳表示，台灣外食人口比例高達七成，全年餐飲市場規模接近9,000億元。遠傳瞄準高度頻繁的外食需求與餐飲市場商機，從消費者用餐情境出發，整合「搜、訂、吃、評、分享」五大核心功能，打造從找餐廳到完成用餐的一站式服務，滿足外食族「吃什麼、吃得到、吃得優惠」三大需求，簡化做決定的過程並全面提升用餐體驗。

「去哪吃Taste Taiwan」由遠傳子公司「聚流平台科技」技術開發與營運，遠傳挹注數位平台商轉經驗和資源，發揮平台經濟的力量。目前已匯集超過18萬家餐廳的完整資訊與評價，合作餐廳涵蓋勝博殿、小蒙牛、莫凡彼、荖子鍋等知名品牌，米其林一星添好運、必比登推薦的雙月食品社以及天下三絕等星級饗宴，各知名餐廳也陸續進駐中。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，台灣擁有豐富多元的餐飲文化與深厚的美食底蘊，隨著科技發展，消費者已習慣在用餐前透過社群搜尋餐廳、查閱網路評價，由於市場仍存在資訊分散以及信任不足的情形，導致消費者在決定餐飲行動前的過程冗長且繁瑣。

井琪表示，希望透過「去哪吃Taste Taiwan」讓消費者在單一平台完成一條龍的需求「搜、訂、吃、評、分享」，同時也協助餐廳透過數位化的賦能彌補人手的短缺。請大家告訴大家，「吃什麼就問去哪吃」；APP推出之後會透過大眾的使用和回饋持續的迭代更新和優化，請大家多多利用，並且給我們回饋。

井琪表示，「遠傳心生活」App已突破800萬下載量，這是以「平台」融入包含電信與生活的多元服務獲得的佳績，更是平台經濟力量的具體展現；「去哪吃Taste Taiwan」是今年新服務上線的第一棒，瞄準消費者高頻率使用、貼合日常生活的餐飲服務，打造全新的在地餐飲生態圈，拓展遠傳的數位平台版圖，為遠傳挹注強勁的創新動能。

「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲服務平台，整合「搜、訂、吃、評、分享」五大核心功能，不僅協助用戶迅速獲取聚餐靈感，精準解決外食族「吃什麼、去哪吃」的選擇障礙，更無縫串聯即時訂位與用餐優惠，重塑流暢用餐新體驗。歡慶服務上線，更推出期間限定優惠活動，用戶下載並完成註冊後，最高可獲得500元結帳折扣或專屬星巴克註冊禮！