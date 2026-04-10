快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

弘塑資訊系統遭勒索病毒攻擊 啟動資安應變機制搶救中

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
弘塑科技。圖／竹市府提供
弘塑科技。圖／竹市府提供

半導體設備廠弘塑（3131）於10日公布，該公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊，於第一時間偵測到資訊系統異常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及資料復原作業，目前仍在持續搶救中。

對於預計可能損失或影響，弘塑指出尚在評估中。該公司將持續加強資訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎架構的安全管理，並導入更完善資安控管措施，以降低未來風險。

弘塑3月合併營收為4.88億元，月減15.8％、年增0.3％，首季合併營收為15.96億元，季減25.7％、年增28.6％，為歷年同期新高。因應客戶端強勁需求，該公司正持續擴大先進封裝設備產能。

弘塑先前表示，估計今年機台出貨量將比去年小幅增加，並樂觀看待全年成長趨勢。

弘塑 營收 資安

延伸閱讀

日月光投控3月和首季營收創同期高 AI封測助攻

台積電法說前奏響！矽晶圓族群補漲啟動 台勝科漲停、中美晶爆量

漢測法說會／矽光子測試設備 將成為重要成長動能

辛耘營收／首季31.2億元、年增10.9％ 登頂單季新高

相關新聞

弘塑資訊系統遭勒索病毒攻擊 啟動資安應變機制搶救中

半導體設備廠弘塑（3131）於10日公布，該公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊，於第一時間偵測到資訊系統異常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及資料復原作業，目前仍在持續搶救中。

國家智慧機器人研究中心選定沙崙 黃偉哲：助供應鏈投資台南

為推動「人工智慧之島」國家戰略，國家科學及技術委員會10日於台南沙崙智慧綠能科學城舉行「國家智慧機器人研究中心」揭牌典禮，該中心成立象徵我國智慧機器人研發邁入國家級發展新階段，亦進一步鞏固台南在AI機器人供應鏈中的關鍵地位。

打造國家級機器人基地 賴總統提三點期許

賴清德總統10日上午前往台南出席「國家智慧機器人研究中心」揭牌典禮，他提出三項期許，盼該中心成為技術研發引擎、跨域人才匯聚平台及產學研的關鍵橋梁，進一步打造台南成為國家級機器人發展基地，帶動台灣在AI時代領先全球。

AI 時代 「光」通訊當道！ 中華電信斥資6.2億元投資全光網路 AI 基金

中華電信（2412）10日董事會通過投資IOWN AI Fund I, L.P.，投資金額2,000萬美元（匯率以31元計，折台幣6.2億元）強化轉投資策略。

英特爾宣布 Viswanathan 任亞太及日本區副總裁暨總經理

晶片大廠英特爾於10日宣布，任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。

AI的新浪潮剛開始 吳田玉：日月光今年同步啟動興建六座封測廠

日月光投控旗下日月光半導體執行長吳田玉今日主持高雄仁武產業園區新廠動土典禮，會後受訪時表示，除仁武廠外，日月光集團今年共啟動興建六座全新的封測廠，不僅仁武廠投資逾千億元破單一投資歷最大金額，也是日月光集團有史以來啟動興建最多新廠，破歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。