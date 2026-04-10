弘塑資訊系統遭勒索病毒攻擊 啟動資安應變機制搶救中

半導體設備廠弘塑（3131）於10日公布，該公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊，於第一時間偵測到資訊系統異常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及資料復原作業，目前仍在持續搶救中。

對於預計可能損失或影響，弘塑指出尚在評估中。該公司將持續加強資訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎架構的安全管理，並導入更完善資安控管措施，以降低未來風險。

弘塑3月合併營收為4.88億元，月減15.8％、年增0.3％，首季合併營收為15.96億元，季減25.7％、年增28.6％，為歷年同期新高。因應客戶端強勁需求，該公司正持續擴大先進封裝設備產能。

弘塑先前表示，估計今年機台出貨量將比去年小幅增加，並樂觀看待全年成長趨勢。