國家智慧機器人研究中心選定沙崙 黃偉哲：助供應鏈投資台南

為推動「人工智慧之島」國家戰略，國家科學及技術委員會10日於台南沙崙智慧綠能科學城舉行「國家智慧機器人研究中心」揭牌典禮，該中心成立象徵我國智慧機器人研發邁入國家級發展新階段，亦進一步鞏固台南在AI機器人供應鏈中的關鍵地位。

賴清德總統致詞時表示，面對人工智慧時代來臨，政府正推動「AI新十大建設」，包括建置國家級算力與資料中心、培育至2040年達50萬名AI應用人才，以及促進區域產業均衡發展，並強化電力等基礎支撐，全面提升台灣在下一世代的競爭優勢。同時聚焦機器人、矽光子與量子運算三大關鍵技術，強化運算與傳輸能力，推動AI深入產業與生活應用。賴總統指出，未來將打造AI創新創業生態系，協助中小微企業導入AI轉型升級，並擴大應用至食衣住行各面向，建構完整AI生活圈。

賴總統進一步表示，智慧機器人發展將以研究中心為核心，打造技術研發引擎、跨域人才匯聚平台及產學研合作橋梁，串聯沙崙、六甲與柳營等基地，推動研發成果落地應用。同時強調資安、隱私與社會信任的重要性，期盼在民主與創新基礎上，讓台灣成為全球值得信賴的AI與機器人發展夥伴，並把握智慧機器人關鍵十年，從台南沙崙出發，引領台灣邁向AI實體應用新時代。

市長黃偉哲表示，行政院已於去年指定台南為國家智慧機器人研發重鎮，並以沙崙智慧綠能科學城與工研院六甲院區為雙核心，結合國科會與工研院資源，採分進合擊方式推動技術研發與產業應用，逐步完善產業鏈布局。他指出，台南在應用端亦積極導入智慧科技於城市治理，例如防疫期間運用無人機進行作業，有效節省人力，並與企業合作導入巡檢機器人，提升設施巡檢效率，展現智慧應用成果。報編中的柳科三期具備良好投資條件，市府將持續優化投資環境，歡迎高科技產業進駐，共同帶動台南產業升級與經濟成長。

國科會主委吳誠文表示，台灣在智慧製造領域已具世界一流水準，不僅可協助他國發展智慧製造，也能在創新應用研發上與國際合作，透過製造與研發的結合提升產業發展層次。為鼓勵學界投入開創性研究，國家設立國家實驗研究院作為平台，降低學術經費壓力，支持前瞻技術發展。吳誠文指出，研究中心設於台南沙崙AI創新應用大樓及機器人驗測與訓練基地，將扮演技術整合、應用促進與生態建構關鍵角色，期盼以台南為起點，帶動台灣機器人產業邁向國際。

南市府經發局指出，台南在智慧機器人關鍵零組件領域具備完整產業基礎，並透過「智慧機器人應用SIG」串聯逾130家企業參與，促進研發與應用對接。未來將以沙崙研究中心為核心，串聯六甲工研院及柳營科技園區，形成研發、應用與製造整合的產業鏈，強化台南在大南方新矽谷S廊帶中的關鍵地位。隨著沙崙智慧綠能科學城與AI創新應用大樓持續發展，台南已逐步建構完善產業環境，市府將持續優化投資條件，吸引企業與人才進駐，推動產業升級。