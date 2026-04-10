智慧機器人推動方案4年投200億 國研院：至少設3家新創

國研院國家智慧機器人研究中心今天揭牌，國研院院長蔡宏營表示，智慧機器人產業推動方案今年啟動，預計4年投入新台幣200億元，目標成立至少3家機器人系統新創公司。他指出，服務型機器人需求日益增加，將優先推動醫療照護、餐飲、危險場域等3大領域導入應用。

位於台南沙崙的國研院國家智慧機器人研究中心今天舉行揭牌典禮，總統賴清德、國科會主委吳誠文、教育部長鄭英耀、國研院院長蔡宏營、台南市長黃偉哲等人出席。

蔡宏營表示，智慧機器人產業推動方案預計2026年到2029年間，投入200億元，包括科技預算100億元、國發基金100億元，顯示不只著重基礎科研及應用，也重視產業創新。

蔡宏營指出，目標為進行智慧機器人系統開發和新創培育，成立至少3家機器人系統新創公司，另外，也要讓智慧機器人國內產值擴大，希望相關產值5年內由40億元擴至500億元，更重要的是要加速提升智慧機器人社會普及度，因應國內勞動力不足問題。

他說，面對少子化、超高齡社會挑戰，服務型機器人需求升溫，據統計2030年全球市場規模將翻倍，預計超過1500億美元。台灣將優先推動危險場域、醫療照護、餐飲等3大領域導入服務型機器人，並逐步助百工百業升級。

蔡宏營也引述台積電董事長魏哲家說法，「智慧機器人的價值在於協助人類改善生活」，期盼建構智慧機器人共享平台，攜手產學研共創科研應用，進一步建立機器人產業生態系。

他表示，將從自主機器人開始，再推動協作機器人，未來也會結合人工智慧代理（AI Agent），可望發展群作機器人，透過自主學習達到智慧決策，長期目標是發展腦機共融機器人，結合多方智慧與AI模型，打造具備高度整合能力的「機器人大腦」，並開發仿生機器人。

國家智慧機器人研究中心主任蘇文鈺受訪時說，將優先開發居家照護機器人，不過中心也會協助「沒有人要做的機器人」，如海底探測船需要機械手臂，這類需求量少且不易賺錢。

國科會指出，國家智慧機器人研究中心將扮演技術整合、應用促進及生態建構等角色，帶動相關科技與產業發展。揭牌典禮中也舉行產學研合作意向簽署儀式，結合各界力量，推動台灣邁向智慧未來。