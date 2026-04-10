京元電擴資本支出至500億元創新高 AI測試需求強

晶圓測試廠京元電今天下午公告，董事會決議通過今年資本支出，由原先規劃新台幣393.72億元，提高至500億元，續創歷史新高，因應人工智慧AI繪圖處理器晶片以及ASIC晶片強勁測試需求。

京元電在2025年12月底公告2026年資本支出新台幣393.72億元，超越2025年的370億元規模，今天宣布再增加資本支出至500億元，規模不斷刷新公司紀錄。京元電指出，具體目的配合營運需要以備產能擴充需求。

法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中積極擴充高功率預燒老化（Burn-in）測試產能。

產業人士分析，人工智慧AI處理器或相關特殊應用晶片（ASIC）的晶圓製程，全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，晶片密度大幅提高、功耗增加、異質晶片整合成為主流等條件下，容錯率愈來愈嚴格，測試環節製程重要性大幅提升，晶圓測試和成品測試時間拉長，複雜度提高，這也使得京元電必須提高資本支出，擴大測試容量，因應AI晶片客戶強勁需求。

法人指出，2025年AI相關測試業績占京元電整體業績比重超過25%，預期今年AI測試業績占比可超過3成，今年京元電持續受惠主要客戶高階AI晶片平台成品測試動能，以及ASIC高功率預燒老化測試需求。