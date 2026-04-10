安圖斯布局亞太AI市場 推動「印度製造」在地化策略

宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯科技針對具高度成長潛力的印度市場，積極推動在地化策略，近期推出「印度製造」（Make-in-India）AI伺服器產品。

安圖斯自結3月合併營收約新台幣2.82億元，年增7.2%；今年第1季營收6.92億元，年增46.9%，3月及第1季營收皆創歷年同期新高。

安圖斯今天發布新聞稿指出，受惠於人工智慧（AI）基礎建設需求持續升溫，以及亞太市場布局逐步發酵，帶動整體營運維持穩健成長，並為後續海外市場拓展奠定良好基礎。

安圖斯執行長李占傑表示，安圖斯持續瞄準AI基礎建設需求，並提供符合市場的AI軟硬體整合方案，持續在亞太市場打造AI應用生態圈，拓展國際布局。

李占傑說，印度為全球最具潛力的AI成長市場之一，在數位轉型與產業升級上展現強勁動能。安圖斯將持續結合全球研發能量與在地資源，提供高效能且具擴展性的AI基礎設施。

針對具高度成長潛力的印度市場，安圖斯積極推動在地化策略，近期推出「印度製造」（Make-in-India）AI伺服器產品，以Altos BrainSphere R300 AI系列為核心，支援大規模模型訓練與推論需求。