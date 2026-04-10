打造國家級機器人基地 賴總統提三點期許

賴清德總統10日上午前往台南出席「國家智慧機器人研究中心」揭牌典禮，他提出三項期許，盼該中心成為技術研發引擎、跨域人才匯聚平台及產學研的關鍵橋梁，進一步打造台南成為國家級機器人發展基地，帶動台灣在AI時代領先全球。

賴總統致詞表示，非常高興回到台南沙崙主持國家智慧機器人研究中心揭牌典禮，共同迎接歷史性的一刻。該中心的成立，不僅是沙崙未來發展的里程碑，更是台灣邁向智慧科技島的關鍵一步。祝福揭牌順利、後續發展成功，推動台灣科技及產業競爭力更上一層樓。

賴總統指出，因應AI時代來臨，並確保台灣在下一個世代的競爭優勢，政府積極推動AI新十大建設。四大基礎建設包括算力中心、AI資料中心、人才培育，以及區域AI產業的均衡發展；預計在2040年前培育50萬名AI應用人才，電力的穩定供應也是其中一項重要項目。

賴總統強調，未來將著重於機器人、矽光子、量子運算三項關鍵技術。在新的AI時代，運算與傳輸都將更加快速，同時也將廣泛應用於日常生活。

他希望未來台灣能透過AI新十大建設，達成三項目標，包括打造AI創新創業生態圈、協助百萬家中小微企業數位轉型，以及在食衣住行各方面導入AI，讓台灣成為AI生活圈。

賴總統表示，機器人不僅是科技創新的象徵，更代表國家的競爭力。機器人已不再侷限於實驗室的前瞻研究，而是走向生活面，涵蓋長照、餐飲與生產製造等領域。期盼經由大家的努力，讓今天成立的國家智慧機器人研究中心能發揮其功能，並提出三點期許：

第一，成為技術研發的引擎。研究中心將提供大型先進機器人科研服務平台，作為產學界的堅實後盾，加速前瞻技術從實驗室走向驗證與量產；並持續強化台灣在機器人技術上的整合能力。

第二，成為跨域人才匯聚的平台。智慧機器人需要資工、電機、機械、材料、設計、甚至倫理法規等不同領域的人才共同投入。期盼研究中心和大專院校密切合作，透過課程、實作、競賽與國際交流，培育更多跨域人才，為台灣下一階段的科技發展扎根。

第三，成為產學研的關鍵橋梁。未來將以沙崙作為前瞻研發核心，以六甲作為技術驗證基地，並串聯柳營科技園區的製造能量，打造「機器人產業廊帶」，讓台南成為國家級機器人的重要發展基地。

賴總統說，研究中心非常重要的任務，就是要讓學術創新與產業需求接軌，讓機器人的研發成果更快落地，變成服務社會、帶動產業的新產品。他也引用台積電（2330）董事長魏哲家所言，「我們的機器人不是只要好看，是要真正能用」，強調台灣的確有此實力。

賴總統以國科會八個研究中心為例，即已涵蓋機器人完整技術能量：談到大腦，台灣有晶片；談到末梢神經，有感知元件；談到傳輸神經，有ICT電子零組件；談到骨骼系統，有精密機械產業。更難得的是，未來將強化軟體研發、系統整合，進一步生活應用。

賴總統說，當機器人走進生活，除了技術突破，更需要資安、標準、隱私保護以及全體國人的信任。政府會持續強化資料治理與資安韌性，讓台灣製造的機器人不只聰明好用，更安全可靠，成為全球民主供應鏈中最值得信賴的夥伴。

他認為，民主的重要性就在於此，有民主才有創新；有民主才得到信任，才能與國際合作。盼共同努力把握智慧機器人的關鍵十年，從台南沙崙出發，讓台灣在AI走入實體世界的新時代，成為領先世界、值得信賴的重要力量。