微星EdgeXpert通過NVIDIA系統 全面支援NVIDIA AI Enterprise

微星科技（2377）正式宣布旗下新世代 AI 平台 MSI EdgeXpert 已通過輝達（NVIDIA） 認證系統（NVIDIA-Certified Systems） 。這項認證確保硬體在效能與安全性上符合 NVIDIA 的嚴格標準，並能全面支援 NVIDIA AI Enterprise (NVAIE) 軟體平台 。

微星表示，核心技術：採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip 架構，專為 AI 開發、推論及 Agentic AI 工作流程打造 。效能保證：通過一系列嚴格測試，包含使用 TensorFlow/PyTorch 進行訓練，以及TensorRT/Triton 進行高吞吐量推理 。

至於軟硬整合：支援多種 AI 框架與 NVIDIA NIM 微服務，協助企業降低整合風險，縮短從 PoC 到正式商業部署的開發時程 。應用範疇：鎖定生成式 AI、智慧製造、醫療影像及邊緣端大型語言模型（LLM）推理等具商業價值的生產工作負載 。